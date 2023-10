Le Congrès a évité de justesse une fermeture. Le combat de Kevin McCarthy ne fait que commencer.

Le Congrès a finalement réussi à trouver un accord pour financer le gouvernement pendant 45 jours samedi, mais la résolution de dernière minute cause déjà des ennuis au président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Le représentant Matt Gaetz de Floride a indiqué dimanche qu’il appellerait à une motion d’annulation – un vote pour exclure McCarthy de la direction pour avoir adopté une résolution continue qui, selon Gaetz, viole les termes de l’accord de présidence de McCarthy. Pour le reste du pays, la lutte pour la présidence entrave le travail d’adoption d’un accord de financement à long terme, ainsi que la négociation de l’avenir de l’aide à l’Ukraine.

Gaetz a mené la charge contre le leadership de McCarthy depuis janvier, lorsque Gaetz et un groupe de résistants de droite ont refusé de voter pour McCarthy jusqu’à ce qu’il fasse des concessions majeures au groupe – notamment en rétablissant la capacité de tout membre de la Chambre des représentants d’appeler. pour le retrait de McCarthy, entre autres promesses. Maintenant, la question pour McCarthy – en supposant que la motion de démission avance – est de savoir s’il sera ou non en mesure d’obtenir le soutien dont il a besoin de la part des démocrates pour conserver la présidence, tout en conservant le soutien des républicains plus modérés.

Ce n’est peut-être pas si simple, dans la mesure où McCarthy semble être capable de frustrer différentes factions critiques tout en essayant de plaire à tout le monde. Alors que le Congrès a évité une fermeture qui était considérée comme presque inévitable jusqu’à ce que la législation soit effectivement adoptée, certains démocrates sont frustrés du manque de soutien à l’Ukraine inscrit dans cette législation, tandis que les républicains – en particulier le groupe de droite de Gaetz – sont furieux que leur proposition les réductions de financement n’ont pas été transposées dans la législation finale.

Cela place McCarthy dans une position précaire, pouvant potentiellement se battre pour son poste, même s’il a évité la fermeture du gouvernement. De plus, proposer une motion d’annulation détourne le Congrès du travail crucial de financement du gouvernement pour l’année prochaine – ce qu’il ne lui reste que six semaines avant que la résolution continue n’expire.

Voici comment McCarthy s’est retrouvé dans cette situation

En janvier dernier, McCarthy a traversé 15 tours de votes épuisants pour remporter le poste de président. Parce que les Républicains disposent d’une très faible majorité à la Chambre – 221 Républicains contre 212 Démocrates – la défection de 19 Républicains d’extrême droite, dont Gaetz, la Représentante Lauren Beobert du Colorado et la Représentante Chip Roy du Texas, a représenté un problème sérieux pour le parti de McCarthy. Son ambition est de prendre enfin le marteau de l’orateur. Pour convaincre ses opposants, McCarthy a finalement accepté un accord qui le rendait vulnérable à une éviction, comme l’écrivait Jacobs en janvier :

« Une partie de leurs revendications incluent des efforts visant à affaiblir la fonction de président en général et à permettre aux membres de base de la Chambre – et, en particulier, aux membres de base du parti républicain de la Chambre – d’avoir plus d’influence sur la législation. Ces dernières années, les orateurs des deux partis ont centralisé de plus en plus d’autorité entre leurs mains. Cela signifie que les députés ont moins de possibilités de présenter des amendements, que la plupart des lois clés sont négociées par les dirigeants des deux partis et qu’elles sont présentées au vote dans une poignée de projets de loi complets tels que le projet de loi sur les dépenses sociales de 2022 que les démocrates ont surnommé la loi sur la réduction de l’inflation. »

Ceux qui veulent que McCarthy disparaisse ne l’aiment pas pour leurs propres raisons, politiques ou personnelles. Gaetz en particulier a accusé McCarthy d’avoir rompu ses promesses envers le groupe de droite qui a finalement remporté sa présidence, en particulier lors du débat sur le plafond de la dette en mai.

Tout comme pour éviter une fermeture du gouvernement, l’adoption d’une législation visant à éviter un défaut de paiement sur la dette américaine était essentielle pour l’économie et pour la capacité du gouvernement à remplir sa fonction. Mais pour Gaetz en particulier, tout effort déployé par McCarthy pour travailler avec les démocrates semble revenir sur l’accord de janvier, comme l’a souligné Politico.

« Le président McCarthy a conclu un accord avec les conservateurs de la Chambre des représentants en janvier et depuis lors, il a violé de manière flagrante et répétée cet accord », a déclaré Gaetz à Jake Tapper de CNN dimanche sur « l’état de l’Union ». « Cet accord qu’il a conclu avec les démocrates pour vraiment dépasser une grande partie des garde-fous en matière de dépenses que nous avons mis en place est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. »

Les enjeux sont élevés, tant pour McCarthy que pour le gouvernement.

Une fois que la législation a été adoptée par la Chambre samedi – principalement avec le soutien des démocrates – Gaetz a tenté de prendre la parole, apparemment pour appeler à une motion d’annulation, mais a été repoussé. La motion d’annulation interviendra cette semaine, a promis Gaetz, et il pourrait compter sur un certain soutien démocrate, en particulier au sein du Congressional Progressive Caucus, comme l’a souligné dimanche Politico Playbook. Mais cela est loin d’être une garantie que McCarthy perdra la présidence, surtout si Jeffries ne convainc pas l’ensemble du caucus démocrate de voter contre McCarthy. De plus, de nombreux membres du GOP voteraient pour maintenir McCarthy au pouvoir, refusant aux efforts de Gaetz la majorité dont il aurait besoin pour destituer McCarthy de ses fonctions.

Gaetz est jusqu’à présent resté silencieux quant à savoir qui il considère comme un remplaçant viable pour McCarthy, d’autant plus que le représentant Steve Scalise de Louisiane, le deuxième républicain le plus puissant de la Chambre, est traité pour un cancer.

« Le problème est – et c’est le même problème que nous avons vu avec les 15 scrutins du début de l’année – je crois qu’à l’heure actuelle, personne n’a la majorité des voix pour devenir président, à part Kevin. McCarthy », a déclaré vendredi à Politico le représentant Morgan Griffith, membre du Freedom Caucus de Virginie, bien que le nom du whip de la majorité Tom Emmer ait été évoqué, a rapporté jeudi le Washington Post.

Mais les enjeux pour le gouvernement sont également importants ; Malgré l’opposition de la droite comme de la gauche, McCarthy a réussi à faire adopter des accords sur le plafond de la dette et une résolution continue, deux défis importants aux conséquences nationales graves et à long terme. Ces accords sont loin d’être parfaits, mais les deux semblaient impossibles jusqu’à ce qu’ils soient réellement conclus.

Même si 45 jours peuvent sembler suffisants pour adopter un projet de loi de dépenses, ce n’est pas le cas, compte tenu notamment de l’importante division partisane sur les dépenses gouvernementales. La plupart des républicains, et en particulier ceux d’extrême droite comme Gaetz, exigent des réductions de dépenses dans tous les domaines, ainsi que des contrôles aux frontières beaucoup plus stricts, en contradiction avec la plupart des démocrates. Tout ce qui empêche de parvenir à un accord sur une année complète de financement gouvernemental augmente le risque de fermeture le 17 novembre, date à laquelle l’accord actuel expirera.

En ce qui concerne le financement de l’Ukraine, la plupart des membres du Congrès soutiennent une aide soutenue et les dirigeants des deux partis ont indiqué samedi que le Sénat s’efforcerait de protéger ce financement. Les démocrates, dont le sénateur Michael Bennet du Colorado, qui a retardé le vote du Sénat sur le projet de loi de financement de l’aide à l’Ukraine samedi, soutiennent que le soutien à l’invasion et à l’occupation illégales de la Russie est essentiel pour défendre la démocratie contre un ennemi autoritaire.

Quoi qu’il arrive à McCarthy, il continuera probablement à se retrouver redevable à des intérêts autres que les siens, que ceux-ci viennent de son propre parti ou non. Et même s’il survit à cette motion, il est possible, étant donné l’animosité de Gaetz et ses promesses de faire tomber McCarthy, qu’il soit confronté à un autre défi dans quelques temps.