Des bénévoles distribuent de la nourriture à Reading, en Pennsylvanie, alors que les gens passent en voiture. | Ben Hasty / Groupe MediaNews / Reading Eagle / Getty Images

Plus d’argent pour la nourriture serait un élément important d’un nouveau projet de loi de secours.

L’insécurité alimentaire aux États-Unis est la pire depuis des années, et le Congrès a un moyen clair pour y remédier: Expand SNAP.

SNAP, qui signifie le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, permet aux individus et aux familles éligibles d’obtenir une aide alimentaire mensuelle, y compris un maximum de 204 $ pour un individu et 680 $ pour une famille de quatre personnes dans la plupart des États. Auparavant connu sous le nom de bons alimentaires, il s’agit d’une forme d’aide directe accessible à toute personne qui gagne en dessous d’un certain seuil de revenu et répond à d’autres besoins en ressources.

Augmenter le montant d’argent que les gens reçoivent chaque mois sous forme de prestations SNAP est loin d’être suffisant pour lutter contre le taux actuel d’insécurité alimentaire, mais cela aiderait ceux qui ont besoin de cette aide et cela allégerait une partie de la pression sur les banques alimentaires à travers le pays.

Selon les données recueillies par Feeding America, 50 millions de personnes pourraient être en situation d’insécurité alimentaire cette année, contre 35 millions qui ont déclaré avoir lutté contre la faim en 2019, ce qui suggère une forte augmentation de ceux qui pourraient avoir besoin d’aide.

«La flambée qui se produit actuellement est plus importante que ce que nous avons vu plus tôt dans l’année», déclare Catherine D’Amato, responsable de la Greater Boston Food Bank. «Je n’ai jamais rien vu de tel et j’espère ne plus jamais rien voir de tel.» Les banques alimentaires de nombreux États continuent de subir d’énormes files d’attente et des heures d’attente pour la nourriture, la demande augmentant au printemps, puis remontant à l’automne dernier.

On ne sait pas actuellement à quoi pourrait ressembler une extension SNAP dans un nouveau package ou si une est incluse. Auparavant, un groupe bipartisan de législateurs avait proposé d’inclure une augmentation de 15% des prestations mensuelles de SNAP dans un nouveau projet de loi de relance – un coup de pouce qui pourrait rapidement faire gagner plus d’argent aux gens à court terme. Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a toutefois signalé jeudi que l’aide du SNAP faisait partie des points de friction sur lesquels les négociateurs travaillaient encore, signe qu’elle pourrait faire face à une certaine opposition.

Les experts dans le domaine, quant à eux, soulignent que l’expansion de SNAP est un changement de politique critique qui aiderait des millions de personnes aux prises avec les retombées de la pandémie et stimulerait directement l’économie en même temps.

«Le plus gros échec est de ne pas fournir un pouvoir d’achat suffisant pour le moment», déclare Ellen Vollinger, directrice juridique du Food Research & Action Center.

Comment une extension SNAP aiderait

Les avantages de SNAP seraient utiles de plusieurs façons: ils pourraient rapidement obtenir plus d’argent pour les personnes qui en ont besoin, qui pourraient ensuite le dépenser dans les épiceries et autres détaillants, ce qui renforcerait davantage l’économie. Comme Moody’s Analytics l’a déjà estimé, chaque dollar distribué via SNAP se traduit par un coup de pouce de 1,70 $ pour l’économie.

Une expansion SNAP garantirait également que les ménages les plus pauvres soient en mesure d’obtenir davantage d’aide alors que la récession économique se poursuit. Auparavant, la loi Families First Coronavirus Response Act garantissait que tous les ménages pouvaient recevoir le maximum de prestation SNAP par mois, un changement qui n’aidait pas ceux qui recevaient déjà ce montant. Toute augmentation du maximum mensuel garantirait que toutes les personnes participant au programme voient une augmentation de l’aide.

Plus de SNAP, en conjonction avec un soulagement supplémentaire de l’assurance-chômage et des contrôles de relance, pourrait aider les gens à surmonter des milliers de fermetures et de licenciements d’entreprises qui se poursuivent en raison de la pandémie. Selon le dernier rapport du Département du travail, 19 millions de personnes bénéficient actuellement d’une assurance chômage.

Un programme SNAP plus généreux aiderait également à réduire la demande écrasante que les banques alimentaires rencontrent à travers le pays, car elles essaient de servir ceux qui ne reçoivent pas suffisamment d’aide du programme, ceux qui ne sont pas admissibles ou ceux qui ne le savent peut-être pas. à propos de ça. Feeding America, le plus grand réseau de banques alimentaires du pays, avait prévu des déficits de 1,4 milliard de dollars plus tôt cette année, la demande et les coûts ayant grimpé en flèche. D’Amato note qu’une grande partie de son travail s’est concentrée sur l’éducation des gens sur SNAP et sur la lutte contre la stigmatisation qui l’entoure également.

«La diabolisation de SNAP au fil des ans a rendu la tâche plus difficile pour les personnes qui souhaitent être associées au programme ou considérées comme en ayant besoin», déclare Vollinger. Pour les personnes qui peuvent être nouvellement dans le besoin, les États sont tenus d’être réactifs et de communiquer avec les gens dans les 30 jours suivant leur candidature au programme, note-t-elle.

Il y a des preuves de longue date – y compris de la récession précédente – que l’augmentation des avantages SNAP est bonne pour les ménages individuels et l’économie en général.

Pendant la récession économique de 2008, le Congrès a augmenté les prestations de SNAP de 13,6 pour cent sur une base mensuelle et a vu une insécurité alimentaire réduite en 2009 parmi ceux qui se sont qualifiés pour le programme. À l’époque, un plus grand nombre de ménages voyaient leurs avantages couvrir la nourriture pendant une période plus longue ainsi que l’amélioration des résultats de santé.

« La preuve est que cela a aidé beaucoup de gens à surmonter la récession et que la même chose pourrait être faite maintenant », a déclaré à Vox la professeure de politique publique de l’Université Duke, Anna Gassman-Pines.