Le Congrès a adopté un projet de loi militaire de 858 milliards de dollars. Voici ce qu’il y a dedans.

La législation a pris de l’ampleur après que le fils de la juge Esther Salas a été abattu chez elle au Nouveau-Brunswick, NJ par un avocat qui était venu la chercher et a également abattu son mari. “Les juges et leurs familles ne devraient pas vivre dans la peur de faire le travail qu’ils ont juré de faire”, a déclaré le juge Salas dans un communiqué vendredi.

Protections environnementales

Les démocrates ont joint un ensemble de dispositions sur la conservation des océans, y compris une interdiction de posséder ou de vendre des ailerons de requin aux États-Unis ; une augmentation du financement de la recherche et de la restauration des récifs coralliens ; une augmentation de la surveillance des produits de la mer importés ; et une expansion des programmes de surveillance, de recherche et de cartographie des océans et des Grands Lacs.

Le paquet océans élargit également l’utilisation de la technologie pour surveiller les mammifères marins afin d’éviter qu’ils n’entrent en collision avec des bateaux, une législation qui vise notamment à préserver les baleines franches de l’Atlantique Nord, dont il ne reste plus que 340 dans le monde.

Élargissement de l’admissibilité à l’allocation de besoins essentiels pour les troupes

La législation permet aux familles en service actif de se qualifier plus facilement pour l’allocation de besoins de base, une allocation conçue pour cibler l’insécurité alimentaire et de logement pour les membres des services les plus à risque. Près d’un membre du service actif sur quatre a connu l’insécurité alimentaire à un moment donné en 2020, selon un rapport publié cette année par le ministère de la Défense.

Dispositions visant à atténuer les dommages civils dans les opérations militaires

Après une série d’enquêtes du New York Times sur les décès de civils dus aux frappes aériennes américaines, le Pentagone a annoncé en août des changements radicaux visant à réduire les risques pour les civils dans les opérations militaires américaines. Le Congrès a poussé les responsables du Pentagone à aller encore plus loin, et les législateurs ont inclus dans le projet de loi militaire 25 millions de dollars pour financer le personnel et les autres dépenses nécessaires à la mise en œuvre de ces changements.

Le projet de loi exige une plus grande précision concernant l’emplacement géographique des frappes entraînant des pertes civiles dans les rapports annuels au Congrès. Et il étend le pouvoir du ministère de la Défense d’accéder à un financement approuvé par le Congrès pour effectuer des paiements de condoléances pour les civils et leurs familles blessés ou tués par inadvertance lors d’opérations militaires américaines, après qu’il n’ait effectué aucun paiement de ce type en 2020.

Augmentation du budget de la construction navale de près de 5 milliards de dollars

Les craintes de tensions croissantes dans l’Indo-Pacifique, associées au fait que de nombreux membres de haut rang du Congrès qui siègent aux comités de sécurité nationale sont originaires de zones dépendant des chantiers navals, ont entraîné une nouvelle année de budget de construction navale accru. Les législateurs ont autorisé l’achat de 11 navires de la force de combat et annulé les plans de retraite anticipée de 12 navires au cours de l’année à venir.

La demande de budget de la Marine visait à mettre hors service 24 navires et à en construire huit.

Corail Davenport reportage contribué.