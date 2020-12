Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), prend la parole lors d’une conférence de presse à la suite de la réunion hebdomadaire avec le caucus républicain du Sénat au Capitole américain le 15 décembre 2020. | Rod Lamkey / Getty Images

Les législateurs ont reporté à dimanche un vote sur les mesures de relance et le financement gouvernemental.

Le Congrès a retardé un vote sur la relance et le financement gouvernemental – encore une fois.

Bien que les législateurs fussent à l’origine confrontés à une date butoir auto-imposée le 18 décembre pour faire avancer les deux choses, ils l’ont reportée une fois de plus en adoptant un autre projet de loi de dépenses à court terme vendredi. Parce que les dirigeants du Congrès avaient repoussé une date limite de financement gouvernemental, ils ont juste approuvé un ajout de deux jours. Maintenant, la Chambre et le Sénat ont un peu plus de temps pour adopter le projet de loi de dépenses et le projet de loi de relance qu’ils ont l’intention d’y joindre.

La dernière résolution continue devrait maintenir le gouvernement financé jusqu’à la fin de la journée le dimanche 20 décembre. Les législateurs ont déclaré qu’ils espéraient avoir aplani leurs différends sur un accord de secours contre les coronavirus d’ici là, les dirigeants de la Chambre signalant que le premier vote qu’ils prévoient de tenir aurait lieu dimanche après-midi.

«Je pense que nous sommes sur le point de parvenir à un accord, je pense que deux jours de plus nous donneraient le temps de le faire et laisseraient du temps aux gens pour pouvoir lire», a déclaré vendredi le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy.

Les principaux législateurs des deux parties n’avaient sérieusement entamé les négociations sur cet accord de relance qu’au début de la semaine, la fin du mandat se profilant sur eux. (Le projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars, quant à lui, s’est révélé moins controversé.)

La législation de relance prévue, qui devrait rapporter environ 900 milliards de dollars, n’inclura pas les protections controversées en matière de responsabilité des entreprises, ni ne comprendra des dispositions d’aide d’État et locales, bien qu’elle soit sur le point de contenir plus de financement pour l’assurance-chômage, les petites entreprises. soutien, et une autre série de contrôles de relance.

Les législateurs ont maintenant deux jours pour régler les problèmes restants.

Sur quoi travaille encore

Bien que les dispositions les plus contestées aient été supprimées du projet de loi, les législateurs débattent encore de certaines questions.

Comme le rapporte le Washington Post, certaines des négociations en cours se concentrent sur le nombre de semaines d’assurance-chômage élargi (UI) que le projet de loi couvrirait: alors qu’un projet bipartisan antérieur avait fourni 300 $ supplémentaires en assurance-chômage pendant 16 semaines, le montant de la couverture en un projet de loi de compromis final pourrait être beaucoup plus court.

Il y a aussi un désaccord en cours sur le montant qui serait inclus dans une autre série de chèques de relance, les sens.Bernie Sanders (I-VT) et Josh Hawley (R-MO) faisant pression pour des paiements de 1200 $ alors que le plan de leadership offrait initialement des options de 600 $. Le sénateur Ron Johnson (R-WI) s’est opposé vendredi à deux fois aux paiements de 1200 dollars et a évoqué des préoccupations concernant les gains du déficit, une question sur laquelle la plupart des Américains ne sont pas d’accord avec lui.

Malgré ces retards, les législateurs des deux côtés de l’allée ont souligné qu’ils étaient déterminés à faire plus de relance, même si cela signifie rester en session plus longtemps. Il n’y a, bien sûr, aucune garantie de conclure les discussions d’ici dimanche. À ce stade, cela fait neuf mois que les législateurs ont adopté leur dernier programme de secours majeur, neuf mois au cours desquels des millions de personnes ont été licenciées et des dizaines de milliers d’entreprises se sont débattues avec la fermeture.