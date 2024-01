Le Congrès a à peine évité la fermeture, mais les Républicains ont décidé de dépenser 40 000 $ en épingles.

Il s’est passé beaucoup de choses au Congrès ces derniers temps, avec plusieurs délais de fermeture du gouvernement se préoccuper de, aide militaire à l’Ukraine et à Israël dans les airs, et une audience pour outrage au Congrès sur Hunter Biden. Au milieu de tout cela, vous avez peut-être facilement manqué que le House GOP a également décidé d’acheter discrètement un tas de nouvelles épinglettes du Congrès pour un montant de 40 000 $.

Tous les deux ans, les 435 membres de la Chambre reçoivent de nouvelles épinglettes du Congrès, et elles constituent tout autant une mesure de sécurité (depuis 1975, la police du Capitole des États-Unis identifie les membres par ces épinglettes) qu’un souvenir de leur séjour au Capitole.

Même si les législateurs de la Chambre n’ont reçu que des épinglettes l’année dernière, ils en ont reçu de nouvelles le 10 janvier – et les démocrates n’ont pas tardé à dénoncer publiquement les républicains pour cela. «Aujourd’hui, nous recevons une nouvelle épinglette, à mi-parcours parce que le House GOP n’aimait pas la couleur. Un grand bravo à eux pour leur première réalisation tangible de la 118e », a écrit le représentant de l’Illinois, Sean Casten. sur les réseaux sociaux.

Pourquoi changer les broches maintenant ? Les pins d’origine pour le 118ème Le Congrès était vert clair, et certains membres ne les aimaient pas particulièrement en tant que déclaration de mode. “Il y a eu des grognements mineurs [that] les gens n’aimaient pas la couleur », Casten a déclaré au HuffPost. (Apparemment, ils n’ont pas apprécié la vision créative du président du Comité d’administration de la Chambre, Bryan Steil, qui est chargé de les sélectionner). La représentante Deborah Ross également dit à Semafor que certaines députées se plaignaient également du fait que la botte de l’épingle était trop petite, ce qui la rendait difficile à porter comme pendentif.

Alors pourquoi les législateurs ont-ils ces épinglettes en premier lieu ? Ils permettent aux membres du Congrès de « passer rapidement les contrôles de sécurité », a déclaré le représentant californien Sam Farr. dit l’appel nominal en 2005. Les épinglettes sont considérées comme un « gage symbolique de leur service public », a-t-il déclaré. “Qu’ils en portent ou non, ils sont fiers d’avoir le droit d’en avoir un.”

Étant donné qu’il y a 435 membres de la Chambre, 100 sénateurs et des milliers de membres du personnel, il est difficile de suivre toutes les personnes entrant et sortant du Capitole. « Chaque cycle électoral amène 30 ou 40 (voire 87) nouveaux visages sur le terrain et les épinglettes aident les anciens combattants et les étudiants de première année à faire connaissance », expliquait Daniel Engber dans Slate en 2006.

Les épinglettes du Congrès permettent à la police du Capitole d’identifier rapidement qui est qui : chaque chambre a son propre design d’épingle unique. En règle générale, seules les personnes qui ne sont pas membres du Congrès utilisent des badges pour passer la sécurité.

Les législateurs finissent par les collectionner au fil des années et les transmettent à leurs enfants ou à d’autres membres de la famille, parfois même en les encadrant ou en les transformant en boutons de manchette ou en d’autres formes de bijoux.

En décembre de l’année dernière, selon le HuffPost, le sergent d’armes William McFarland a envoyé une lettre à tous les membres de la Chambre annonçant que de nouvelles épinglettes arriveraient en janvier. Certains démocrates étaient confus face à ce changement soudain, selon l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. demander à un membre du personnelqui lui a attrapé son épingle, “Pourquoi les ont-ils changés ?”

Alors, à quoi ressemblent les nouvelles épingles ? Les membres de la Chambre troqueront le vert vif contre une épinglette bleu marine foncé avec une bordure dorée plus épaisse. Toutes les épinglettes du Congrès présentent le Grand Sceau des États-Unis : un aigle aux ailes largement déployées tenant un jeu de flèches dans une griffe et un rameau d’olivier dans l’autre.

Il peut être difficile de plaire à plus de 400 législateurs. En 2003-2004, lors du 108ème Congrès, l’épinglette du Congrès a été conçue avec des couleurs rouge, blanche et bleue pour la première fois dans l’histoire de la Chambre. C’est parce que c’était peu de temps après les attentats du 11 septembre et que présenter des couleurs patriotiques semblait approprié. Pourtant, certains membres ont estimé que cela ressemblait « à une épingle pour entrer à Disneyland », a déclaré Farr à Roll Call.

Alors pourquoi 435 nouvelles épingles coûte 40 000 $— plus de 90 $ pièce ? L’ancien président de l’Administration de la Chambre, Bob Ney, a déclaré qu’il s’agissait d’un “soigneux” processus de conception, puisque l’épinglette sera portée par chaque membre du Congrès et devra tenir compte des différents styles vestimentaires pour les hommes et les femmes. L’ensemble du processus prend environ six mois pour être finalisé, avec des prototypes créés pour tester les conceptions potentielles.

Ce prix n’a pas vraiment plu aux démocrates, car la chambre avait du mal à parvenir à un accord budgétaire. “Je ne sais pas, peut-être que nous le faisons à chaque fois que nous recevons un nouvel orateur”, a déclaré Casten au HuffPost la semaine dernière. « Nous pourrions en avoir un autre bientôt ! ​​»

En fin de compte, le Congrès est parvenu à un accord pour financer le gouvernement pendant quelques mois, mais nous y parviendrons. tout recommence en mars!