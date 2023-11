Le Congrès a 11 jours pour éviter la fermeture alors que le House GOP se réunit pour élaborer une stratégie

À seulement 11 jours de l’expiration des lois de financement du gouvernement fédéral, le Congrès semble loin d’être parvenu à un accord, et les intentions législatives du président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) – un nouveau venu qui n’a jamais présidé un comité du Congrès – restent floues. L’échéance imminente du financement s’ajoute à une liste de choses à faire au Capitole qui comprend une aide d’urgence à Israël et à l’Ukraine, qui n’ont pas non plus de voie évidente à suivre au milieu de violents différends entre les législateurs. Le gouvernement fermera ses portes à 0 h 01 le 18 novembre s’il n’y a aucune action.

Une fermeture affecterait un large éventail de services fédéraux et les quelque 2 millions d’employés civils et militaires du gouvernement.

Le Sénat, quant à lui, a approuvé sur une base bipartite trois des 12 factures nécessaires pour financer le gouvernement, et pourraient en voter plusieurs autres dès cette semaine. Mais la Chambre haute n’a pas encore avancé l’aide à Israël, et on ne sait toujours pas ce que le chef de la majorité sénatoriale, Charles E. Schumer (DN.Y.), tentera de faire adopter en guise de réplique au projet de loi adopté par la Chambre. Les Républicains du Sénat ont également publié une série de propositions de réformes sur l’immigration, dans l’espoir de lier cet effort à un plan plus large fournissant une aide à Israël et à l’Ukraine, entre autres priorités nationales.