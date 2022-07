Le Congo va mettre aux enchères des blocs de pétrole et de gaz dans un pas en arrière pour le changement climatique

DAKAR, Sénégal – La République démocratique du Congo, qui abrite l’une des plus grandes forêts tropicales anciennes du monde, vend aux enchères de vastes quantités de terres dans le but de devenir “la nouvelle destination des investissements pétroliers”, dans le cadre d’un changement mondial alors que le monde recule sur la lutte contre le changement climatique dans une ruée vers les combustibles fossiles.

Les blocs de pétrole et de gaz, qui seront mis aux enchères fin juillet, s’étendent au parc national des Virunga, le sanctuaire de gorilles le plus important au monde, ainsi qu’aux tourbières tropicales qui stockent de grandes quantités de carbone, le gardant hors de l’atmosphère et de contribuer à la croissance mondiale. échauffement.

“Si l’exploitation pétrolière a lieu dans ces zones, nous devons nous attendre à une catastrophe climatique mondiale, et nous devrons tous regarder, impuissants”, a déclaré Irene Wabiwa, qui supervise la campagne forestière du bassin du Congo pour Greenpeace à Kinshasa.