L’E. Congo sur les nerfs pour voir si le cessez-le-feu des rebelles du M23 prend effet

GOMA, Congo (AP) – Les civils de l’est du Congo, riche en minéraux, attendaient avec impatience de voir si un cessez-le-feu mettant fin à la dernière série de combats entre les forces gouvernementales et un groupe rebelle obscur entrerait en vigueur comme prévu vendredi soir.

Le président congolais et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda voisin figuraient parmi les dirigeants qui ont contribué à organiser le cessez-le-feu lors d’un sommet cette semaine en Angola. La cessation des hostilités devrait être suivie d’un retrait des combattants du groupe rebelle M23 des principales villes dont ils se sont emparés ces derniers mois – Bunagana, Rutshuru et Kiwanja.

Alors que le M23 n’était pas officiellement partie aux pourparlers en Angola, il a déclaré qu’il accepterait le cessez-le-feu. Mais il dit aussi qu’il ne fait pas confiance au gouvernement congolais pour honorer l’accord et mettre fin aux hostilités.

“Dans le cas contraire, le M23 se réserve pleinement le droit de se défendre et de protéger les populations civiles contre toute violation du cessez-le-feu convenu”, a déclaré le président du M23, Bertrand Bisimwa.

Le groupe a été averti que s’il ne se conformait pas, la force régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est utiliserait la force pour le forcer à le faire. Vendredi, les troupes kenyanes patrouillaient dans les rues de Goma, la plus grande ville de la région.

Les combats entre les rebelles et l’armée congolaise ces dernières semaines ont poussé les gens à fuir leurs maisons et à abandonner leurs champs. Dans un camp de déplacés à Kanyaruchinya, beaucoup aspiraient à rentrer chez eux mais restaient craintifs. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, ce que le Rwanda a démenti.

“Si le gouvernement a convenu avec le Rwanda que le M23 devrait rentrer chez nous, nous sommes heureux”, a déclaré Nsambimana Ashiwe, 64 ans. “Parce que nous voulons aussi rentrer chez nous pour cultiver nos champs et garder nos vaches, moutons et chèvres parce que nous sommes ici et nous avons faim. Nous souffrons beaucoup. »

Le M23 a pris de l’importance il y a dix ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo, située le long de la frontière avec le Rwanda. Après un accord de paix, de nombreux combattants du M23 ont été intégrés dans l’armée nationale.

Puis le groupe est réapparu en novembre dernier, affirmant que le gouvernement n’avait pas tenu ses promesses dans le cadre de l’accord de paix. En juin, le M23 s’était emparé de la ville stratégique de Bunagana près de la frontière avec l’Ouganda.

Le M23 a été un point d’achoppement dans la détérioration des relations entre le Congo et le Rwanda. De nombreux combattants rebelles sont des Tutsis congolais et le président rwandais est d’origine tutsie rwandaise.

Lorsqu’il a été formé il y a plus de dix ans, le M23 luttait pour protéger les droits des Tutsis du Congo. Mais beaucoup spéculent qu’ils veulent juste le contrôle de l’est du Congo en raison de sa richesse minérale.

Justin Kabumba, Associated Press