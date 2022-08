Le Congo signale un nouveau cas d’Ebola lié à une précédente épidémie

Des tests effectués par un laboratoire de l’Institut national de recherche biomédicale du pays à Goma ont confirmé que le cas était la souche Ebola Zaïre et était génétiquement lié à la 10e épidémie du Congo dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu de 2018 à 2020 qui a tué plus de 2 000 personnes, a indiqué le ministère. a dit.