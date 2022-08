Le Congo signale un nouveau cas d’Ebola lié à une précédente épidémie

BENI, Congo (AP) – Un nouveau cas de virus Ebola a été confirmé dans la ville de Beni, dans l’est du Congo, a annoncé lundi le ministère congolais de la Santé, affirmant qu’il est lié à une précédente épidémie.

Des tests effectués par un laboratoire de l’Institut national de recherche biomédicale du pays à Goma ont confirmé que le cas était la souche Ebola Zaïre et était génétiquement lié à la 10e épidémie du Congo dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu de 2018 à 2020 qui a tué plus de 2 000 personnes, a indiqué le ministère. a dit.

Le cas présenté chez une femme de 46 ans qui a été admise à l’hôpital de Beni fin juillet et est décédée le 15 août après avoir souffert de symptômes associés à Ebola.

“Notre équipe sur place à Beni a procédé à un enterrement digne et sécurisé et a également décontaminé l’hôpital où séjournait le patient”, a indiqué le ministère.

Il y a plus de 130 contacts à haut risque qui ont été identifiés, dont 71 ont été vus. Les autres sont toujours en liberté, a indiqué le ministère.

“Nous appelons la population à se calmer et à respecter les mesures d’hygiène”, ajoute le communiqué du ministère.

Le Congo a connu 14 épidémies d’Ebola enregistrées depuis que le virus a été découvert pour la première fois dans le pays en conflit en 1976. La dernière épidémie d’avril à juillet a eu lieu dans une autre région de la province de l’Équateur, tuant cinq personnes.

Ebola se transmet en entrant en contact avec les fluides corporels d’une personne infectée ou des matériaux contaminés. Cependant, les premiers symptômes de fièvre et de douleurs musculaires ressemblent à d’autres maladies courantes comme le paludisme. En plus des vaccinations, il existe désormais un traitement efficace qui, s’il est administré tôt, peut améliorer considérablement les chances de survie.

Cette dernière annonce à Beni intervient alors que la région est menacée par divers groupes rebelles, dont les rebelles des Forces démocratiques alliées qui ont tué plus de 2 000 personnes en plus d’un an, selon divers groupes de défense des droits.

Al-hadji Kudra Maliro, The Associated Press