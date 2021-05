Le Congo ordonne l’exode de Goma alors que le gouverneur dit qu’une autre éruption sur terre ou sous le lac Kivu pourrait se produire sans avertissement

« Compte tenu de ces observations scientifiques, une éruption sur terre ou sous le lac ne peut être exclue pour le moment, et elle pourrait se produire avec très peu ou pas d’avertissement, » Ndima Kongba, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, a déclaré jeudi aux médias.

Il a déclaré que les données indiquent la présence de magma sous certaines parties de Goma – une ville qui avait déjà été frappée par des centaines de tremblements de terre – après la nouvelle éruption du mont Nyiragongo la semaine dernière. Le magma s’étend sous le lac Kivu.

«L’évacuation est obligatoire, et ceux qui n’adhèrent pas rapidement, courent des risques inutiles. Un retour au pays ne peut avoir lieu que sur recommandation de l’autorité provinciale. « A déclaré Kongba.

Dix des quartiers de Goma sont en cours d’évacuation vers la ville voisine de Sake, une ville située à 21 km au nord-ouest, également sur le lac Kivu.

De grandes fissures sont apparues autour de Goma alors que l’activité sismique et la déformation du sol se poursuivent à la suite de l’éruption de samedi. La coulée de lave s’est arrêtée à seulement 300 mètres de l’aéroport de Goma, qui est un centre d’aide majeur pour les opérations dans l’est de la République démocratique du Congo.

Selon l’ONU, plus de 20 000 personnes sont sans abri et 40 sont toujours portées disparues après que l’éruption a fait couler de la lave dans la ville, tuant 31 personnes et détruisant plus de 3 000 maisons.

Mercredi, l’ONU a annoncé qu’elle déménagerait 250 de son personnel non essentiel et la moitié de ses travailleurs humanitaires et de leurs dépendants à Bukavu, une ville située à 50 km.

