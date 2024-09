Le Congo libère 600 détenus de sa prison principale pour tenter de réduire la surpopulation

KINSHASA, Congo (AP) — Les autorités congolaises ont annoncé avoir libéré samedi 600 prisonniers de la principale prison du pays, dans le cadre d’un processus visant à décongestionner les prisons surpeuplées.

Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé cette décision lors d’une cérémonie à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, la capitale du Congo.

Il existe un projet de construction d’une nouvelle prison à Kinshasa, a-t-il dit, sans donner plus de détails.

La prison de Makala, le plus grand pénitencier du Congo avec une capacité d’accueil de 1 500 personnes, abrite plus de 12 000 détenus, dont la plupart attendent leur procès, a indiqué Amnesty International dans son dernier rapport sur le pays.

Plus tôt ce mois-ci, un tentative d’évasion dans la prison Selon les autorités, 129 personnes ont été tuées, dont certaines ont été abattues par des gardes et des soldats, et d’autres sont mortes lors d’une bousculade dans cet établissement surpeuplé. Emmanuel Adu Cole, éminent militant des droits des détenus au Congo et président de la Fondation Bill Clinton pour la paix locale, a estimé le bilan à plus de 200 morts.

Plusieurs cas de femmes violées ont également été signalés lors de la tentative d’évasion, a indiqué le ministre congolais de l’Intérieur, Jacquemin Shabani, sur X plus tôt ce mois-ci, sans donner plus de détails.

« Nous avons vécu des moments difficiles ces derniers jours avec tout ce qui se passait ici, il y a eu des viols, nous avons été victimes, beaucoup d’entre nous sont mortes », a déclaré Prisca Mbombo, l’une des prisonnières libérées. Cette jeune femme de 22 ans a passé deux mois en prison après avoir été arrêtée suite à une bagarre dans un bar.

« Nous remercions vraiment ce geste du ministre et je ne reviendrai plus jamais à cet endroit », a-t-elle déclaré.

Les détenus étaient de plus en plus exaspérés par les mauvaises conditions de détention, notamment le manque de lits, la mauvaise alimentation et les mauvaises conditions d’hygiène. Cependant, les autorités n’ont pas réagi malgré les avertissements, a déclaré Cole, dont la fondation a visité la prison par le passé.

Stanis Bujakera Tshiamala, un éminent journaliste congolais récemment détenu dans cette prison pendant des mois, a dénoncé les conditions « déplorables et inhumaines » de détention et le manque constant de nourriture, d’eau et de soins médicaux dont souffrent les détenus. Près de 700 femmes et des centaines de mineurs « traités de la même manière que les adultes » figurent parmi les détenus, a-t-il précisé.

Le ministre de la Justice, Mutamba, a indiqué qu’une dizaine de mineurs avaient été libérés samedi, tout en ordonnant aux autorités pénitentiaires d’examiner les dossiers de tous les mineurs pour organiser davantage de libérations. Il y a environ 300 mineurs à la prison de Makala, selon le directeur adjoint de la prison.

« Je suis heureux d’avoir retrouvé ma liberté. Je suis encore jeune et je peux reprendre mes études », a déclaré à l’Associated Press Munganga Mungendo, un adolescent de 16 ans qui a passé plus d’un an en prison après avoir été condamné à quatre ans de prison pour vol.

Tous les détenus gravement malades de la prison de Makala seront libérés à partir de dimanche, a déclaré Mutamba.