Le projet de loi arrive à échéance pour l’expérience « capitaliste » de la Chine

Le Parti communiste chinois (PCC) s’est réveillé à une vérité profonde: les capitalistes riches et sûrs sont les ennemis naturels des régimes autoritaires. Dans un modèle hybride autocratique-capitaliste, le capitalisme est le moyen de générer de la richesse, mais le pouvoir est le but final. Les capitalistes qui réussissent commencent naturellement à exiger que leurs droits personnels et de propriété soient protégés contre les fiat autoritaires. Le capital entre les mains des entrepreneurs est une ressource politique; cela constitue une menace pour la mise en œuvre de plans centralisés. Réalisant cela, le PCC a commencé à affirmer son contrôle sur le secteur privé en «installant. . . Les responsables du parti au sein des entreprises privées »et les entreprises soutenues par l’État investissent dans des entreprises privées. En l’absence de droits civils ou d’un pouvoir judiciaire indépendant, les entreprises «privées» n’ont pas de réelle indépendance vis-à-vis du gouvernement chinois. La dissidence et les revendications de droits civils constituent une menace pour le régime et seront écrasées. Le passage de la Chine d’encourager les investissements externes et la concurrence sur le marché intérieur à traiter le capitalisme comme une menace a un précédent historique évident. De 1921 à 1928, l’Union soviétique a institué une politique de libéralisation économique, qui a permis la privatisation de l’agriculture, du commerce de détail et de l’industrie légère. Ce retour partiel et temporaire à un capitalisme contrôlé et limité, connu sous le nom de nouvelle politique économique (NEP), a sauvé l’économie soviétique de l’effondrement et a permis à la Russie de se moderniser. Mais, en 1928, Staline a soudainement inversé le cours: il a collectivisé l’agriculture et liquidé les agriculteurs les plus prospères, obligeant ainsi le recours fréquent aux importations de céréales, notamment des États-Unis. décentraliser et privatiser l’activité économique tout en continuant d’affirmer l’autorité ultime du PCC. Avec la libéralisation, les entreprises internationales ont été invitées en Chine. Le prix était élevé: le régime chinois exigeait qu’ils travaillent avec et forment des entreprises locales. Cet arrangement a conduit à un vol généralisé de propriété intellectuelle et, assez rapidement, les concurrents nationaux ont remplacé leurs concurrents internationaux sur le marché intérieur, souvent grâce à des subventions gouvernementales. Les entreprises parrainées par le PCC ont tiré parti de leur position dominante nationale pour pénétrer le marché international, sous-cotant leurs concurrents du monde entier. Les «partenaires» internationaux ont ensuite été soumis à des mesures réglementaires asymétriques, les excluant de la Chine. (Uber est un cas récent de ce phénomène. Il y en a d’innombrables autres.) Maintenant que l’Occident se réveille avec ce jeu, l’afflux de capitaux vers la Chine ralentit. La forme de capitalisme néo-mercantiliste de la Chine est-elle sur le point de prendre fin? Cela semble peu probable; il est trop enraciné pour être déraciné rapidement. Mais la liberté d’action accordée aux entreprises et aux dirigeants chinois est déjà considérablement réduite alors que Xi Jinping affirme un contrôle politique explicite sur l’économie. Par exemple, en novembre, le PCC a empêché de manière inattendue l’introduction en bourse de Ant Group, une entreprise dont le modèle économique était considéré comme non conforme aux objectifs du parti. le genre qui ne peut être refusé sera fait pour contraindre la vente des installations et des opérations à terre. Compte tenu des contrôles de capitaux imposés sur le mouvement de l’argent hors de Chine, il est probable que de nombreux investissements occidentaux en Chine seront confisqués à mesure que l’expérience de Deng sera terminée. Les concurrents occidentaux sur le marché mondial devraient enfin reconnaître que leurs concurrents chinois sont à la fois à la merci du PCC et soutenus par des instruments du pouvoir étatique.La vanité centrale des relations de la Chine avec l’Occident a été que si l’autorité politique est monopolisée par le PCC, La Chine a un système économique de libre marché et devrait être traitée comme un partenaire commercial de libre marché. C’était toujours une fiction pratique. Mais quelle que soit la distance qui aurait pu exister dans le passé entre l’activité économique et politique en Chine, le parti prend le contrôle de sociétés nominalement indépendantes, un certain nombre de sociétés soutenues par l’État chinois, y compris certaines dans des secteurs stratégiquement importants, ont commencé à faire défaut sur leurs obligations de dette. Les créanciers internationaux seront-ils autorisés à réclamer les actifs? Les actionnaires – dans de nombreux cas le PCC ou les gouvernements régionaux et locaux en Chine – seront-ils anéantis? Si ces entreprises sont renflouées par le gouvernement, les créanciers nationaux et étrangers seront-ils traités de la même manière? Ou les créanciers étrangers verront-ils leurs actifs anéantis, alors que ces sociétés continueront de fonctionner sous un nouveau propriétaire nominal et peut-être une nouvelle marque d’entreprise? Il y a fort à parier que les dettes extérieures seront répudiées, explicitement ou implicitement. Ce qui était auparavant une dette commerciale comporte désormais les risques qui sont généralement associés à la dette souveraine, qui peut être annulée par décision du gouvernement. En bref, une vague de dépréciations est à venir pour les entreprises occidentales investies en Chine. Les entreprises occidentales ne sont pas des concurrents opérant sur un marché libre en RPC. Comme nous l’avons écrit dans un article récent, le PCC traite systématiquement les entreprises occidentales comme des adversaires des intérêts souverains de la RPC et utilise tous les outils à sa disposition pour les cibler. Les chefs d’entreprise occidentaux doivent se préparer à la possibilité très réaliste d’une confiscation massive des actifs occidentaux en Chine dans un proche avenir. Avant que cela ne se produise, le gouvernement américain devrait adopter une législation permettant aux entreprises occidentales de réclamer une compensation aux entités contrôlées par le PCC devant les tribunaux américains pour la confiscation d’actifs. Et puisque le PCC affirme le contrôle de toutes les entreprises chinoises, toutes ces entreprises devraient être traitées comme faisant partie d’une seule entité contrôlée par le gouvernement aux fins de litige et de réglementation. Lorsque la facture du capitalisme en Chine arrive à échéance, l’Occident doit être prêt .– Michael Hochberg est un physicien qui a fondé quatre start-up prospères dans les semi-conducteurs et les télécommunications. Leonard Hochberg est le coordinateur du Mackinder Forum-US et un chercheur principal au Foreign Policy Research Institute.