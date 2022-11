Le Congo forme 3 000 nouvelles recrues de l’armée au milieu des tensions au Rwanda

GOMA, Congo – Plus de 3 000 nouvelles recrues militaires ont commencé à s’entraîner lundi alors que l’armée congolaise intensifie sa lutte contre les rebelles du M23 qui, selon elle, sont soutenus par le Rwanda voisin.

“Aucune action militaire n’a été entreprise par le Rwanda en réponse, et l’avion est retourné en RDC”, a déclaré le gouvernement rwandais dans un communiqué.

Les rebelles du M23 ont pris de l’importance il y a plus de dix ans lorsqu’ils se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo située le long de la frontière avec le Rwanda. Après un accord de paix, de nombreux combattants du M23 ont été intégrés dans l’armée nationale. Mais il y a un an, le groupe est réapparu en disant que le gouvernement n’avait pas tenu ses promesses d’une décennie.