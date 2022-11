Le Congo forme 3 000 nouvelles recrues de l’armée au milieu des tensions au Rwanda

GOMA, Congo (AP) – Plus de 3 000 nouvelles recrues militaires ont commencé à s’entraîner lundi alors que l’armée congolaise intensifie sa lutte contre les rebelles du M23 qui, selon elle, sont soutenus par le Rwanda voisin.

Le gouvernement rwandais, qui a nié à plusieurs reprises soutenir le M23, a quant à lui déclaré qu’un avion de chasse congolais avait « violé l’espace aérien rwandais » en atterrissant brièvement à l’aéroport de Rubavu.

“Aucune action militaire n’a été entreprise par le Rwanda en réponse, et l’avion est retourné en RDC”, a déclaré le gouvernement rwandais dans un communiqué.

Les rebelles du M23 ont pris de l’importance il y a plus de dix ans lorsqu’ils se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo située le long de la frontière avec le Rwanda. Après un accord de paix, de nombreux combattants du M23 ont été intégrés dans l’armée nationale. Mais il y a un an, le groupe est réapparu en disant que le gouvernement n’avait pas tenu ses promesses d’une décennie.

Les tensions sont montées à mesure que les rebelles du M23 ont avancé ces dernières semaines, s’emparant de plusieurs villes clés, dont Kiwanja. Le gouvernement congolais a blâmé le Rwanda et expulsé l’ambassadeur rwandais il y a environ une semaine.

Des représentants des deux pays se sont rencontrés ce week-end en Angola où ils ont convenu de “maintenir le dialogue”. D’autres pourparlers de paix devraient reprendre au Kenya la semaine prochaine. Cependant, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a déclaré que les représentants du M23 ne seront pas autorisés à participer à moins que les conditions ne soient remplies.

“Le M23 doit se retirer des positions occupées avant d’être réintégré dans le processus comme les autres groupes armés”, a-t-il déclaré aux journalistes ce week-end.

Lundi à Goma, le porte-parole militaire du Nord-Kivu, le lieutenant-général Guillaume Djike Kaiko, a déclaré que plus de 3 000 personnes s’étaient portées volontaires pour se joindre aux efforts de l’armée contre le M23.

Parmi eux se trouvait Clarisse Mahamba, une jeune de 19 ans qui dit s’intéresser à l’armée depuis son enfance et vouloir servir son pays.

“Je vois que les choses ne vont pas bien dans notre pays”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « J’ai vu les Rwandais venir nous envahir parce que j’étais à Rumangabo. J’ai vu comment nos soldats souffraient, j’ai fui et c’est pourquoi j’ai aussi rejoint le service militaire.

Edison Butsira, 27 ans, est titulaire d’un diplôme universitaire en économie mais a déclaré vouloir suivre l’exemple des jeunes Ukrainiens qui ont pris les armes pour défendre leur pays.

“Les jeunes ont décidé d’abandonner leurs activités – ils sont partis s’enrôler dans leur armée pour combattre parce que l’Ukraine a été envahie”, a déclaré Butsira à AP. “Ici, j’ai aussi abandonné mon travail et j’ai rejoint mes amis pour aller me battre.”

Le président congolais Félix Tshisekedi a également appelé ses citoyens à se mobiliser contre “l’agression rwandaise” dans le territoire de Rutshuru jeudi.

“Nous devons être conscients que personne d’autre que nous-mêmes ne sauvera notre nation et que cela nécessite de chacun de nous une mobilisation tout autour”, a-t-il déclaré sur la radio RTNC.

L’écrivain d’Associated Press, Jean-Yves Kamale à Kinshasa, Congo, a contribué.

Justin Kabumba, Associated Press