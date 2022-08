Le Congo demande au porte-parole de la mission de l’ONU de partir au milieu des troubles

Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a écrit à la mission de l’ONU, connue sous le nom de MONUSCO, disant qu’il considère que les tensions actuelles entre l’ONU et la population sont dues aux déclarations indélicates et inopportunes du porte-parole de l’ONU Congo, Mathias Gillman.

“Le gouvernement congolais considère que la présence de ce responsable sur le territoire national n’est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO”, indique le communiqué.

Le gouvernement n’a pas fait état de déclarations précises faites par Gillman, mais en juillet lors d’une conférence de presse, il a mentionné que la MONUSCO et l’armée congolaise ont des moyens limités pour faire face à plusieurs fronts d’attaques, en particulier celles du groupe rebelle M23 qui a gagné plus d’armes et lance de lourdes attaques contre les civils.