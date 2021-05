Le Congo déclare la fin de la dernière épidémie d’Ebola dans l’est du pays

Une épidémie de 2018 dans l’est du Congo a été la deuxième plus meurtrière au monde, tuant 2299 personnes avant sa fin en juin. Cette épidémie a duré près de deux ans et a été combattue dans un contexte de défis sans précédent, notamment un conflit enraciné entre des groupes armés, la plus grande épidémie de rougeole au monde et la propagation du COVID-19.