Les responsables de la santé au Congo ont confirmé dimanche une autre épidémie d’Ebola dans l’est du pays, la quatrième en moins de trois ans. Le 3 février, une femme est décédée dans la ville de Butembo, dans la province du Nord-Kivu, a annoncé le ministre de la Santé Eteni Longondo.

La femme du village voisin de Biena s’est sentie malade pendant quelques jours avant d’être testée dans une clinique là-bas. Elle s’est ensuite rendue dans un hôpital de Butembo, mais est décédée avant de recevoir les résultats. Le gouvernement a commencé à retrouver toutes les personnes qui sont entrées en contact avec elle pour essayer «d’éradiquer l’épidémie le plus rapidement possible», a déclaré Longondo.

Il s’agit de la 12e épidémie dans un Congo ravagé par le conflit depuis la découverte du virus dans le pays en 1976, et survient moins de trois mois après une épidémie dans la province occidentale de l’Équateur, officiellement terminée en novembre. L’épidémie de 2018 dans l’est du Congo a été la deuxième plus meurtrière au monde, tuant 2299 personnes avant de prendre fin en juin. Cette épidémie a duré près de deux ans et a été combattue dans un contexte de défis sans précédent, notamment un conflit enraciné entre des groupes armés, la plus grande épidémie de rougeole au monde et la propagation du COVID-19.

Les responsables de la santé craignent qu’une nouvelle épidémie d’Ebola n’affecte gravement le système de santé fragile du pays, d’autant plus qu’il fait face à une résurgence du COVID-19.

«Bien qu’il y ait de l’espoir que cette identification précoce d’une infection puisse aider à contenir rapidement cette épidémie, des épidémies consécutives d’Ebola et de COVID-19 ont poussé les systèmes de santé congolais à la limite, ce qui pourrait mettre beaucoup plus de pression sur un pays déjà exaspéré. », a déclaré Jason Kindrachuk, professeur adjoint au département de microbiologie médicale et des maladies infectieuses à l’Université du Manitoba.

Kindrachuk mène des recherches sur les survivants de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014-2016, la plus meurtrière jamais.

Très contagieux

Le virus Ebola est très contagieux et peut être contracté par des fluides corporels tels que le vomi, le sang ou le sperme. Bien que la source de contamination soit encore inconnue, la femme décédée était l’épouse d’un survivant d’Ebola, selon le gouvernement.

Le virus peut vivre dans le sperme de survivants masculins pendant plus de trois ans, selon une étude du New England Journal of Medicine, et les experts de la santé affirment que, à mesure que les épidémies deviennent plus fréquentes, il est important de mieux comprendre comment elles sont contractées.

Dans un communiqué publié dimanche, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il n’était pas inhabituel que des cas sporadiques se produisent à la suite d’une épidémie majeure et que les réponses précédentes à Ebola facilitaient déjà la gestion de celle-ci.

«L’expertise et la capacité des équipes de santé locales ont été essentielles pour détecter ce nouveau cas d’Ebola et ouvrir la voie à une réponse rapide», a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. L’OMS enquête sur le cas et tente d’identifier la souche du virus pour déterminer son lien avec l’épidémie précédente.

Le Congo a souffert de plus d’un quart de siècle de conflit et la méfiance à l’égard des agents de santé du gouvernement et d’autres étrangers est élevée dans l’est du Congo. Les habitants de Butembo se demandent déjà pourquoi il a fallu quatre jours à partir du moment où la femme a été testée pour annoncer les résultats.

«C’est frustrant parce que les contacts auront déménagé et il sera difficile de les trouver», a déclaré au téléphone Vianey Kasondoli, un habitant de Butembo, à l’Associated Press. «Le gouvernement et le ministère de la Santé doivent endiguer la maladie le plus rapidement possible», a-t-il déclaré.