Le congédiement de la présentatrice de télévision Lisa LaFlamme suscite un débat sur le sexisme et l’âgisme au Canada

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant des années, jusqu’à son licenciement sans cérémonie plus tôt cette semaine, Lisa LaFlamme était un incontournable dans les salons à travers le Canada. Le licenciement brutal de l’une des présentatrices de télévision les plus en vue du pays – qui a couvert les plus grandes histoires de son temps, y compris les élections, les guerres et les catastrophes naturelles – a provoqué une réaction généralisée et une conversation nationale sur le sexisme et la discrimination fondée sur l’âge dans les médias.

LaFlamme, le visage du journal télévisé du soir le plus regardé au Canada depuis 2011, et un modèle pour de nombreuses femmes canadiennes sur la façon de vieillir avec grâce, a publié une vidéo sur Twitter lundi annonçant qu’elle avait été informée fin juin que sa carrière avec CTV News était terminée, après que la société mère Bell Média ait décidé de mettre fin à son contrat. Elle travaillait pour le réseau depuis 35 ans et il lui restait un peu moins de deux ans sur son contrat, selon le Globe and Mail.

“J’ai été pris au dépourvu et je suis toujours choqué et attristé par la décision de Bell Média”, a déclaré LaFlamme, ajoutant qu’on lui avait demandé de garder son licenciement confidentiel pendant des semaines.

“A 58 ans, je pensais toujours que j’aurais beaucoup plus de temps pour raconter plus d’histoires qui ont un impact sur notre vie quotidienne”, a-t-elle déclaré à ses abonnés. “Bien qu’il soit écrasant de quitter CTV National News d’une manière qui n’est pas mon choix, sachez que vous rapporter a vraiment été le plus grand honneur de ma vie et je vous remercie d’avoir toujours été là.”

Dans un communiqué publié lundi, CTV a déclaré avoir pris une “décision commerciale” de poursuivre une “direction différente” pour le rôle de présentateur principal de nouvelles, citant “l’évolution des habitudes des téléspectateurs”. Le réseau a annoncé le même jour que le correspondant aux affaires nationales Omar Sachedina, 39 ans, entrerait dans le rôle.

Le licenciement de LaFlamme a suscité la condamnation des téléspectateurs, des collègues de l’industrie des médias et de personnalités canadiennes, dont le chanteur à la retraite lauréat d’un Grammy Anne Murray.

La presse canadienne continue de couvrir les retombées, avec des rapports suggérant divers facteurs à l’origine du licenciement de LaFlamme, notamment des affrontements entre le présentateur et le chef de CTV News, Michael Melling, au sujet des ressources pour la couverture de la guerre en Ukraine, entre autres problèmes.

Mais une avenue de spéculation a touché une corde sensible chez les femmes canadiennes qui se demandent : Était-ce les cheveux?

LaFlamme a fait la une des journaux lorsqu’elle a cessé de se teindre les cheveux en 2020. Lors d’une émission spéciale de bilan de l’année, elle a déclaré aux téléspectateurs que la pandémie l’avait empêchée de rendre visite à son coiffeur et qu’elle en avait assez de pulvériser ses racines chaque jour avant de passer à l’antenne. , selon le Globe and Mail. « J’ai finalement dit : ‘Pourquoi s’embêter ? Je deviens grise, dit-elle. “Honnêtement, si j’avais su que le verrouillage pouvait être si libérateur sur ce front, je l’aurais fait beaucoup plus tôt.”

Cette décision a trouvé un écho chez les femmes canadiennes qui ont subi des pressions sociales pour se teindre les cheveux. Mais cela a apparemment ébouriffé les plumes du haut dirigeant de CTV News, Michael Melling, a rapporté le Globe and Mail.

Un haut responsable de CTV a déclaré au journal que Melling avait demandé qui avait approuvé la décision de “laisser les cheveux de Lisa devenir gris” et a ensuite commenté la teinte violette des mèches de LaFlamme sous l’éclairage du studio.

Peu de temps après que Michael Melling soit devenu chef de CTV News, il a soulevé des questions sur les cheveux de l’animatrice Lisa LaFlamme. Selon un haut responsable de CTV qui était présent à la réunion, M. Melling a demandé qui avait approuvé la décision de «laisser les cheveux de Lisa devenir gris». https://t.co/XQb9zb9N65 — Robyn Doolittle (@robyndoolittle) 18 août 2022

Les femmes canadiennes se sont rendues sur Twitter cette semaine pour célébrer l’ancienne présentatrice pour avoir embrassé ses cheveux gris et possédé son âge.

“Lisa LaFlamme s’est permise de vieillir devant la caméra et, ce faisant, m’a donné la confiance nécessaire pour briller dans ma beauté naturelle en vieillissant”, a écrit lundi une utilisatrice de Twitter, Sarah M, qualifiant la décision de CTV News de “grosse erreur”.

D’autres craignaient que LaFlamme tire enverrait un message aux femmes d’âge moyen qu’elles pourraient faire face à des conséquences professionnelles si elles optaient pour un look plus naturel.

Hé @CTVNews au début de la pandémie, j’ai renoncé à être une blonde en bouteille et j’ai embrassé le gris. Je me suis inspirée de femmes comme Lisa LaFlamme que nous regardions tous les jours.

Nous avons grandi gris ensemble. Les femmes de partout au Canada se souviendront du message que vous nous avez envoyé avec son congédiement. pic.twitter.com/s6NQUAfvIB — Christine Cooper 💪🙋‍♀️🦹‍♀️ (@coopSpeak) 18 août 2022

Beaucoup ont suggéré que le sexisme et l’âgisme avaient joué un rôle dans le licenciement de LaFlamme. Certains experts des médias ont souligné que son prédécesseur, Lloyd Robertson, avait pris sa retraite du rôle de présentateur principal à 77 ans et avait reçu un envoi à l’antenne.

Bell Média n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi. LaFlamme “a apporté une contribution importante aux nouvelles télévisées canadiennes au cours des 35 dernières années”, a lu un déclaration publié sur Twitter lundi par Bell Média, la société mère, signé par le président de la société Wade Oosterman et la vice-présidente principale Karine Moses. La société lancerait un «examen interne de notre salle de rédaction par un tiers indépendant», poursuit le communiqué.

Le congédiement de LaFlamme a conduit certains à appel à l’éviction de Mellinget les médias canadiens ont rapporté que CTV News a été contraint de limiter les dégâts avec ses propres employés.

Moses a déclaré dans un e-mail au personnel que LaFlamme avait eu la possibilité de dire au revoir aux téléspectateurs avant de quitter le fauteuil du présentateur, mais qu’elle avait “choisi de ne pas dire au revoir au public”, a rapporté le diffuseur canadien Canadian Broadcasting Corp. Le remaniement de l’ancre faisait partie d’un changement vers la création de contenu numérique au point de presse, a écrit Moses.

Le contrecoup du tir de LaFlamme a déclenché son propre contrecoup. Dans les milieux de droite, des personnalités telles que Maxime Bernier, chef du parti d’extrême droite du Parti populaire du Canada, saisir l’instant pour détourner l’attention sur le licenciement par des entreprises canadiennes de milliers de travailleurs qui ont refusé les vaccins contre le coronavirus.

Pendant ce temps, certaines personnalités médiatiques de premier plan ont déploré que la controverse autour de l’éviction de LaFlamme ait obscurci l’importance de l’embauche de son remplaçant. Sachedina, une journaliste primée qui travaille à CTV News depuis 2009, est née au Canada de parents d’origine indienne de l’Ouganda – un milieu sous-représenté dans les médias canadiens.

“Un homme musulman à la tête du plus grand programme d’information national – l’histoire”, journaliste de Global News Ahmar Khan tmouillé. “Mais, la diversité ne couvre pas les lacunes de la maltraitance.”