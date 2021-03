Le congé prolongé jusqu’en septembre par Rishi Sunak alors que Budget verse des milliards supplémentaires dans le soutien de Covid

Les indemnités de congé pour les employés incapables de travailler en raison des restrictions relatives aux coronavirus doivent être prolongées de cinq mois jusqu’à la fin du mois de septembre, dans le cadre d’un budget dans lequel Rishi Sunak consacrera des milliards de plus pour soutenir les entreprises alors que le Royaume-Uni sort de la pandémie.

Les employés continueront de recevoir 80 pour cent de leur salaire pour les heures non travaillées, mais les syndicats et l’industrie ont averti que la chancelière risquait des emplois en exigeant des employeurs qu’ils contribuent à hauteur de 10 pour cent en juillet et de 20 pour cent en août et septembre tandis que l’État couvre le reste.

Pendant ce temps, plus de 600000 travailleurs indépendants exclus jusqu’à présent du programme de soutien du gouvernement pourront prétendre à des subventions en espèces directes, car le programme gouvernemental de soutien au revenu des travailleurs indépendants (SEISS) est étendu pour couvrir ceux qui ont commencé à travailler pour eux-mêmes en 2019. -20.

M. Sunak dira qu’il est prêt à faire «tout ce qu’il faut» pour aider les entreprises et les citoyens à traverser ce «moment de crise», promettant d’utiliser «toute la mesure de notre puissance de feu budgétaire» par le biais de décisions fiscales et de dépenses dans le budget pour protéger les emplois. et les moyens de subsistance. Et Downing Street a déclaré que le paquet «libérerait la croissance et soutiendrait les emplois».

Mais le chancelier n’a laissé aucun doute sur le fait que les augmentations d’impôts sont également en passe de rééquilibrer les finances publiques du Royaume-Uni, qui ont plongé plus de 2000 milliards de livres sterling dans le rouge après avoir injecté 280 milliards de livres sterling d’argent emprunté dans des programmes tels que des congés, un allégement des taux des entreprises, un soutien. subventions et exonérations de TVA – et une grande partie de ces dépenses devrait être prolongée dans le budget de mercredi.

L’impôt sur les sociétés devrait être progressivement allégé de 19 pour cent à 25 pour cent, tandis qu’un gel des seuils d’imposition sur le revenu pourrait entraîner davantage de travailleurs vers des tranches plus élevées. Et le parti travailliste a averti que la chancelière pourrait chercher à limiter les dépenses avec un gel des salaires du secteur public et l’abolition de l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel.

M. Sunak dira aux députés: «Premièrement, nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir le peuple et les entreprises britanniques pendant ce moment de crise.

«Deuxièmement, une fois que nous serons sur la voie de la reprise, nous devrons commencer à corriger les finances publiques – et je veux être honnête aujourd’hui sur nos plans pour y parvenir.

«Et, troisièmement, dans le budget d’aujourd’hui, nous commençons le travail de construction de notre économie future.»

Furlough avait coûté au Trésor un total de 46 milliards de livres sterling en décembre de l’année dernière, l’État versant les salaires de jusqu’à 11,2 millions de travailleurs dans le cadre d’un programme sans précédent. La prolongation jusqu’en septembre coûtera des milliards de plus, bien que le montant total payé devrait baisser si les restrictions sociales et économiques sont levées d’ici le 21 juin, comme prévu dans la feuille de route de Boris Johnson pour la reprise.

Le Parti travailliste a déclaré que M. Sunak aurait pu faire l’annonce d’aujourd’hui il y a longtemps, mais avait nié la certitude des entreprises pendant des mois afin de pouvoir attirer l’attention le jour du budget, huit semaines seulement avant l’expiration du congé à la fin du mois d’avril.

Bridget Phillipson, secrétaire en chef de l’ombre au Trésor, a déclaré: «Les entreprises et les travailleurs ont supplié le chancelier de leur donner la certitude – mais ils ont dû attendre parce qu’il a dit que ce ne serait pas approprié avant le budget. L’annoncer la veille montre que l’accent est mis sur Rishi Sunak pour profiter du soleil plutôt que sur la protection des emplois et des moyens de subsistance.

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a déclaré que la prolongation du congé était «vitale pour protéger les emplois et les entreprises» et elle a exhorté la chancelière à promettre qu’elle durera aussi longtemps que nécessaire pour assurer la reprise. M. Sunak doit également proposer un programme majeur de création d’emplois dans le budget, a déclaré Mme O’Grady.

Et elle a averti: «Réduire le soutien aux employeurs en juillet, juste au moment où les restrictions cesseront, mettra en péril des emplois. Le programme de maintien dans l’emploi devrait être disponible au moins jusqu’à la fin de l’année. Et sans soutien spécifique, les secteurs les plus durement touchés – comme l’hôtellerie, la vente au détail, les industries créatives, les voyages et l’aviation – auront du mal à rouvrir complètement. «

L’organisme britannique de l’hôtellerie a averti que les congés prolongés ne suffiraient pas à eux seuls à maintenir les entreprises en activité pendant le printemps et l’été.

«Il est maintenant plus important que jamais que le chancelier fournisse un ensemble plus large de soutien dans son énoncé budgétaire», a déclaré la directrice générale Kate Nicholls. «Nous devons prolonger la réduction de la TVA et la suspension des taux d’affaires si nous prévoyons de voir les entreprises survivre et prospérer après le passage de la crise.»

Le plan de M. Sunak a rendu d’autant plus important que M. Johnson s’en tient à sa date du 21 juin pour autoriser la réouverture complète des lieux, a-t-elle déclaré.

Et elle a averti qu’exiger des employeurs qu’ils contribuent au paiement des heures chômées à partir de juillet «exercera une pression inutile sur les entreprises fragiles au moment où elles commencent à se remettre sur pied».

«Les entreprises brûlent leurs réserves de liquidités et beaucoup les auront épuisées avant d’avoir une chance de rouvrir», a-t-elle déclaré. «Toutes les entreprises ne sortiront pas instantanément des pièges. Il leur faudra du temps pour rouvrir et ils vont accumuler des coûts entre-temps. »

Rain Newton-Smith, économiste en chef à la Confédération de l’industrie britannique, a déclaré qu’il était «logique» de prolonger le congé, ce qui «garderait des millions d’autres au travail et donnerait aux entreprises la chance de reprendre leur souffle alors que nous sortons prudemment du verrouillage».

Et M. Sunak a déclaré: «Nos programmes de soutien Covid ont été une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, protégeant les emplois et les revenus à travers le Royaume-Uni.

« Il y a maintenant de la lumière au bout du tunnel avec une feuille de route pour la réouverture, il est donc normal que nous continuions à aider les entreprises et les particuliers à travers les mois difficiles à venir – et au-delà. »

Le chancelier annoncera une quatrième subvention dans le cadre du programme SEISS, disponible pour les indépendants à partir du mois prochain, d’une valeur de 80 pour cent des bénéfices commerciaux moyens de trois mois jusqu’à 7 500 £ au total. Et il indiquera qu’une cinquième bourse sera offerte plus tard dans l’année.

Le dispositif pouvant désormais s’appuyer sur les données des déclarations fiscales de l’exercice 2019-2020, l’aide sera accessible à plus de 600000 personnes n’ayant pas pris le statut d’indépendant à la fin de 2018-2019.

Mike Clancy, secrétaire général du syndicat Prospect, a salué cette décision, mais a ajouté: «Alors que le chancelier a bouché un trou dans son programme de soutien, il en a laissé plusieurs autres béants, ce qui signifie des centaines de milliers de travailleurs indépendants et indépendants. sont sur le point de se voir refuser le soutien dont ils ont besoin pour combler le fossé de la réouverture de l’économie. »

Et Sonali Joshi de Excluded UK a déclaré: «Même avec le soutien supplémentaire attendu avec l’inclusion des déclarations de revenus 2019-2020, la majorité de ceux qui ont été exclus d’un soutien significatif jusqu’à présent continueront d’être exclus.

«Les personnes exclues du soutien ne sont pas seulement les travailleurs indépendants. Ce sont également des administrateurs de sociétés à responsabilité limitée, des employés qui se sont vu refuser des congés pour diverses raisons, des contractuels zéro heure et des pigistes PAYE. »

Sont également attendus dans le deuxième budget de M. Sunak en tant que chancelier:

– Près de 410 M £ pour le secteur de la culture.

– 300 M £ pour un forfait de récupération sportive.

– Un fonds de 150 millions de livres aidera les communautés locales à économiser des actifs tels que les pubs.

– 520 millions de livres sterling soutiendront les petites entreprises britanniques avec une formation et des logiciels.

– 2,8 millions de livres sterling seront accordés à une candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde de football 2030.

– Le gel du service de carburant est réglé pour se poursuivre.

William Hague – un proche allié de M. Sunak, qui a hérité du siège de l’ancien dirigeant conservateur à Richmond – a préparé le terrain pour des augmentations d’impôts, déclarant: «Cela me fait mal de dire, après avoir passé une grande partie de ma vie à défendre des impôts plus bas, que nous avons atteint le point où au moins certaines taxes professionnelles et personnelles doivent augmenter. »