Le congé familial payé pourrait devenir une loi. Les familles partagent ce que cela signifierait

Une nouvelle proposition législative radicale sur la colline du Capitole pourrait donner au Congrès une rare occasion d’aborder un problème qui a longtemps été mis en veilleuse – les congés familiaux payés. Aujourd’hui, seuls certains travailleurs ont accès à des congés payés pour s’occuper de leurs proches ou de leurs propres besoins médicaux. Les législateurs des deux côtés de l’allée ont proposé une politique nationale de congés payés afin que tous les travailleurs puissent s’absenter du travail. La pandémie de Covid-19 a contribué à attirer l’attention sur la question, qui n’a pas été touchée par le Congrès depuis que la loi sur le congé familial et médical de 1993 autorise les travailleurs à prendre un congé sans solde pour des raisons familiales ou médicales. En 2020, un programme temporaire a été mis en place pour rembourser les entreprises qui ont offert des congés payés aux employés pendant la pandémie.

Maintenant, les législateurs négocient les termes d’une politique plus permanente, qui pourrait donner aux travailleurs jusqu’à 12 semaines de congé. Les défenseurs applaudissent cette décision, qui aiderait à aligner les États-Unis sur les autres pays industrialisés. « Les congés payés sont vraiment une politique fondamentale », a déclaré Molly Day, directrice exécutive de Paid Leave for the United States. « Cela ramène les femmes au travail de l’autre côté de Covid, cela garantit que les petites entreprises peuvent attirer et retenir les talents, et au niveau mondial, cela nous rend réellement compétitifs. » Certes, le congé familial payé a suscité son lot de critiques, notamment sur la manière dont il serait rémunéré et comment il pourrait affecter les politiques existantes des entreprises. Cependant, les familles qui ont des besoins urgents en soins disent que leur vie serait différente si elles avaient eu accès à un congé familial payé quand elles en avaient besoin.

Des choix difficiles

Lorsque Ashton Dargenzio, 29 ans, de Pittsburgh a donné naissance à sa fille de 18 mois, elle a été confrontée à la décision difficile entre prendre un congé de maternité sans solde ou continuer à travailler pour pouvoir payer ses factures. « Parce que je suis une mère célibataire, je n’avais pas vraiment le choix », a-t-elle déclaré. La situation était compliquée par le fait que la fille de Dargenzio est allée directement à l’unité de soins intensifs pour nouveau-nés à sa naissance. Dargenzio, qui a eu une césarienne, n’a pas pu rester à l’hôpital avec sa fille en raison de Covid-19. Au lieu de cela, elle se levait tôt chaque matin pour aller à l’hôpital et allaiter sa fille, puis s’asseyait dans une chambre d’hôpital séparée pour utiliser simultanément une bosse mammaire et travailler. Lorsqu’elle aurait terminé, Dargenzio déménageait dans la salle d’attente de l’hôpital, où elle réinstallait son poste de travail. Dargenzio est actuellement un travailleur contractuel en technologie de l’information, ce qui nécessite une résolution de problèmes et des réparations constantes, a-t-elle déclaré. Cet horaire s’est poursuivi tout au long de ce qui aurait été son congé de maternité de 12 semaines. « C’était l’une des choses les plus frustrantes et stressantes que j’aie jamais vécues dans ma vie », a déclaré Dargenzio. « Ne pas avoir l’expérience des congés payés m’a ouvert les yeux pour voir combien de personnes doivent réellement en faire l’expérience », a-t-elle déclaré.

Malheureusement pour Dargenzio, les défis de jongler entre le travail et les soins de sa fille devraient devenir encore plus compliqués. Comme la fille de Dargenzio souffre d’une dysplasie bilatérale de la hanche, elle devra subir trois interventions chirurgicales. Cela laissera sa fille avec un plâtre de la taille aux orteils et une mobilité très limitée. Dargenzio prévoit de prendre une semaine de congé après chaque opération pour s’occuper de sa fille. Mais le temps de récupération complet après chaque procédure devrait être d’environ six semaines. Avoir accès à une politique de congés payés rendrait la situation beaucoup plus facile, a déclaré Dargenzio. Au lieu de s’inquiéter de la façon dont elle va payer son loyer et ses factures de services publics, elle pourrait se concentrer sur les besoins de sa fille. « Pouvoir se réveiller le matin et se concentrer uniquement sur ma fille et ses soins, sa santé et ses besoins pendant qu’elle est handicapée, serait énorme », a déclaré Dargenzio. « Aucun parent ne devrait avoir à s’inquiéter de quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré.

Différents états

Après qu’Adrienne Streater, 45 ans, ait donné naissance à sa première fille, elle est retournée au travail 20 jours après avoir subi une césarienne d’urgence. La start-up de Caroline du Sud où elle travaillait à l’époque n’avait pas de politique de congé officielle. Cependant, elle a pu obtenir une certaine flexibilité sur le nombre de jours par semaine qu’elle travaillait au bureau. Pourtant, s’occuper de la nouvelle addition à leur famille, une fille ayant des besoins spéciaux, était « au-delà du stress » pour Streater et son mari, a-t-elle déclaré. Sa fille a dû être opérée à 10 semaines, puis de nouveau à 18 mois. « Il y a un célèbre dicton du Sud, ‘Dieu ne vous mettra pas plus que vous ne pouvez supporter' », a déclaré Streater. « Eh bien, c’était un mensonge. » Une grande partie de l’inquiétude de la première grossesse de Streater l’a suivie lorsqu’elle est tombée enceinte de son deuxième enfant, également une fille, et a contribué à la dépression post-partum, a-t-elle déclaré.

Cependant, parce que Streater et son mari, Douglas, avaient déménagé de la Caroline du Sud à l’État de New York, leur expérience la deuxième fois était très différente. Son mari a pu prendre les quatre semaines de vacances qu’il avait accumulées à son travail pour s’occuper d’elle et du bébé. Pendant ce temps, il a encore reçu des chèques de paie complets. « Nous n’avons pas perdu un battement d’un point de vue financier », a déclaré Streater. Pourtant, d’autres familles dans la même situation n’auront peut-être pas cette chance, a-t-elle déclaré. Le fait de devoir prendre du temps pour s’occuper de ses filles a certainement affecté sa capacité à travailler. « Ma carrière n’est certainement pas là où je l’envisageais quand j’avais 25 ans », a déclaré Streater. « Je sais qu’à la fin j’ai deux belles filles en bonne santé pour lesquelles je ferais n’importe quoi. » Streater a déclaré qu’elle et son mari enseignent à leurs filles, maintenant âgées de 7 et 5 ans, que personne n’a la capacité de leur retirer les choix qui s’offrent à elles. Il devrait en être de même pour les parents qui ont besoin de temps pour s’occuper de leurs enfants, a-t-elle déclaré.

« Un grand pas »