Le congé du droit de timbre «  sera prolongé jusqu’en juin dans le budget de Sunak  »

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours

Un rapport du centre a déclaré que l’allégement fiscal avait augmenté les ventes de maisons à leur plus haut niveau depuis avant la crise financière de 2007.

Les données montrent qu’après une baisse initiale des ventes entre avril et juin 2020, le nombre de transactions est passé de 132 090 au deuxième trimestre à 225 870 au troisième trimestre et à 316 300 à la fin du quatrième trimestre – le niveau le plus élevé depuis 2007.