Le congé de Trevor Bauer prolongé par la MLB en raison d’une enquête sur les crimes sexuels

Son accusateur a déclaré dans une récente demande d’ordonnance d’interdiction émise par le tribunal contre Bauer qu’il l’avait étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance lors de deux rapports sexuels ce printemps. Elle a également allégué qu’au cours d’une rencontre, il l’avait frappée à plusieurs reprises au visage et aux organes génitaux, la blessant si gravement qu’elle a été hospitalisée.

Elle allègue également qu’il s’est livré à un comportement sexuel auquel elle n’avait pas consenti lors de l’une des rencontres.

L’agent de Bauer, Jon Fetterholf, dans une déclaration à CNBC la semaine dernière, a déclaré: « M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the woman] à partir d’avril 2021. Nous avons des messages qui montrent [the woman] demander à plusieurs reprises des relations sexuelles « dures » impliquant des demandes d’être « étouffé » et giflé au visage. »