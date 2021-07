Le congé administratif de Trevor Bauer a été prolongé après qu’une femme a affirmé que le lanceur des Dodgers l’avait « violée et étranglée lors d’une agression sexuelle »

Le congé administratif payé de la star de LA Trevor Bauer a été prolongé de sept jours, a confirmé la Major League Baseball.

Vendredi dernier, la ligue a mis le lanceur de 30 ans en congé forcé pendant sept jours après qu’une femme l’a accusé de deux agressions sexuelles vicieuses qui l’ont laissée inconsciente.

Le congé de Trevor Bauer a été prolongé Crédit : Instagram/Trevor Bauer

Son accusatrice n’est identifiée que comme Mme Hill dans les documents judiciaires Crédit : Conseil judiciaire de Californie

En vertu de la politique de violence domestique, d’agression sexuelle et de maltraitance des enfants de la Major League Baseball, la ligue avait besoin de l’approbation du syndicat des joueurs pour prolonger le congé de Bauer.

Bauer n’a pas été inculpé ni arrêté. Il a également insisté sur le fait que les relations sexuelles entre lui et son accusateur étaient consensuelles.

L’accusatrice, désignée dans les documents judiciaires uniquement sous le nom de Mme Hill, a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre la star la semaine dernière.

Le département de police de Pasadena enquête sur des allégations d’agression contre lui. La MLB mène sa propre sonde séparée.

Hill affirme que les agressions présumées ont eu lieu à deux reprises, le 21 avril et le 15 mai, au domicile de Bauer.

Le couple a d’abord commencé à parler sur Instagram avant d’accepter de se rencontrer en personne, a-t-elle affirmé dans un rapport déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles le 29 juin.

La femme a déclaré qu’elle avait consenti à avoir des relations sexuelles consensuelles avec Bauer, mais qu’elle « n’était pas d’accord ou n’avait pas consenti à ce qu’il a fait ensuite … Je n’ai pas accepté d’être agressée sexuellement ».

Hill affirme que les agressions présumées ont eu lieu à deux reprises, le 21 avril et le 15 mai, au domicile de Bauer Crédit : Getty

Hill affirme que le lanceur des Dodgers « sans me demander ni me le dire à l’avance, il a enroulé mes cheveux autour de mon cou et m’a étranglé ».

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.