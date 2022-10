Le confort de la couverture lestée favorise le sommeil en libérant de la mélatonine

“Ainsi, le corps se sent prêt – maintenant je suis protégé pour que je puisse me détendre – et cela signale au cerveau que nous sommes prêts à initier le sommeil, c’est pourquoi il stimule le signal de mélatonine”, explique Benedict.

La mélatonine augmente plus avec une couverture plus lourde

L’étude a porté sur 26 jeunes hommes et femmes qui n’ont pas d’insomnie. Les participants ont subi deux sessions expérimentales – la première visite au laboratoire pour servir de nuit “d’adaptation” et la seconde pour l’expérimentation. La soirée d’adaptation visait à aider les participants à s’adapter au cadre expérimental, expliquent les auteurs. La salive a été recueillie toutes les 20 minutes entre 22 h et 23 h, tandis que la somnolence des participants a également été évaluée toutes les 20 minutes à l’aide de l’échelle de somnolence de Karolinska avant l’extinction des lumières et entre 7 h et 8 h le lendemain matin.

La durée du sommeil a également été enregistrée à l’aide d’un appareil portable spécial qui mesure de nombreux indicateurs physiologiques du sommeil.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils se concentraient sur “la durée totale du sommeil comme résultat” pour cette étude, notant que les augmentations de mélatonine dans les échantillons de salive qu’ils avaient collectés étaient plus importantes entre 22h et 23h lorsque les participants utilisaient la couverture lestée.

Il y a également eu une augmentation initiale mais de courte durée des niveaux d’ocytocine lorsque les participants ont utilisé la couverture lestée par rapport à la couverture légère, mais cela n’était pas statistiquement significatif, ont déclaré les chercheurs. (L’ocytocine est l’hormone dite “d’amour” qui contrôle les aspects du comportement humain, y compris l’accouchement et la lactation.)