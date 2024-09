Les défis de la crise ukrainienne risquent de devenir « plus profonds et plus durs » dans les années à venir, prévient David Lammy

Les combats entre la Russie et l’Ukraine devraient probablement se poursuivre pendant au moins deux ans encore, a prédit le ministre britannique des Affaires étrangères. David Lammy a prononcé un discours lors d’une conférence du parti travailliste au pouvoir à Liverpool dimanche, soulignant l’engagement du Royaume-Uni à soutenir Kiev. Il a noté que le gouvernement s’était engagé à fournir à l’Ukraine 3 milliards de livres (3,99 milliards de dollars) d’aide militaire par an. « aussi longtemps qu’il le faudra. » Le même jour, le ministre des Affaires étrangères a assisté à un événement en marge de la conférence, avertissant que les hostilités pourraient se poursuivre. « de la fin de 2025 à 2026 » et au-delà. Les difficultés et les défis découlant du conflit entre la Russie et l’Ukraine sont appelés à devenir « plus profond et plus dur » dans les années à venir, a-t-il déclaré, cité par le Guardian. « C’est un moment crucial pour les alliés qui soutiennent l’Ukraine, qui doivent faire preuve de courage, de patience et de force de caractère », Lammy a insisté.











Les propos du ministre des Affaires étrangères font apparemment référence à la réticence de l’administration du président américain Joe Biden à autoriser l’Ukraine à utiliser des armes fournies par l’Occident pour des frappes à longue portée sur le territoire internationalement reconnu de la Russie. Moscou a averti qu’accorder une telle autorisation, que le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky réclame depuis des mois, ferait des pays de l’OTAN des participants directs au conflit et entraînerait une réponse russe appropriée. « Il y a une discussion en temps réel entre les alliés sur la manière dont nous pouvons soutenir l’Ukraine à l’approche de l’hiver », a noté le ministre britannique des Affaires étrangères. Il a toutefois refusé de révéler des détails, affirmant que cela ne ferait que « seulement de l’aide [Russian President Vladimir] Poutine. Le point de vue de Lammy sur la durée probable des combats semble entrer en conflit avec les plans établis par Zelensky – qui a affirmé la semaine dernière qu’il avait élaboré un plan pour mettre fin aux hostilités d’ici la fin de cette année si l’Occident fait « décisions rapides » sur le renforcement de son soutien à Kiev. Le dirigeant ukrainien se trouve actuellement aux États-Unis, où il prévoit de montrer son soi-disant « plan de victoire » à Biden, aux membres du Congrès et aux deux candidats à la présidence – Kamala Harris et Donald Trump. EN SAVOIR PLUS:

Zelensky a choisi l’escalade – Moscou La Russie n’a jamais fixé de date butoir en ce qui concerne le conflit avec l’Ukraine et a déclaré à plusieurs reprises que son opération militaire, qui a débuté en février 2022, se poursuivrait jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré dimanche que « Il n’y a pas d’alternative à notre [Russian] victoire. »

