Le conflit ukrainien est « bien pire » que ce que les Américains ont entendu dire – Trump — RT World News

L’ancien président américain a déclaré qu’il souhaitait sauver des millions de vies inutilement perdues

Donald Trump a affirmé que la politique ukrainienne du président Joe Biden – désormais pleinement adoptée par sa rivale démocrate Kamala Harris – entraînait les États-Unis dans une troisième guerre mondiale. Il a réitéré qu’il réglerait le conflit « dans 24 heures » s’il est élu président en novembre prochain, avant même d’avoir prêté serment.

Lors d’un débat avec Harris mardi, Trump a affirmé que le conflit n’aurait jamais eu lieu s’il avait encore été à la Maison Blanche début 2022. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait que Kiev gagne, le républicain a répondu qu’il voulait « la guerre à arrêter »

« Je veux que la guerre cesse. Je veux sauver des vies qui sont gaspillées… Des millions de personnes sont tuées… C’est bien pire que les chiffres que vous obtenez, qui sont faux. » a-t-il affirmé, sans préciser la source de ces estimations.















Le modérateur a insisté pour une réponse directe, demandant si Trump croit « Il est dans l’intérêt des États-Unis que l’Ukraine gagne cette guerre. »

« Je pense qu’il est dans l’intérêt des États-Unis de terminer cette guerre et de la mener à bien. Nous devons négocier un accord car nous devons empêcher que toutes ces vies humaines soient détruites », a-t-il ajouté. Trump a insisté.

L’ancien président a ensuite affirmé qu’il avait un « bonne relation » avec le président russe Vladimir Poutine et que tout a « Allé en enfer » depuis qu’il a quitté ses fonctions. « Quand j’ai vu Poutine rassembler des soldats à la frontière ukrainienne, je me suis dit : « Oh, il doit être en train de négocier ; ce doit être un point fort de négociation » » Trump a déclaré.

« Eh bien, ce n’était pas le cas, car Biden n’avait aucune idée de comment lui parler. Il n’avait aucune idée de comment l’arrêter… Et la situation ne fait qu’empirer ; elle pourrait conduire à une troisième guerre mondiale », a-t-il ajouté. il a ajouté. « Ne vous faites pas d’illusions… Nous jouons avec la troisième guerre mondiale, et nous avons un président qui… Où est notre président ? »

« Ils l’ont jeté hors de la campagne comme un chien… Nous avons un président qui ne sait même pas qu’il est vivant. »

« Je réglerai ce problème avant même de devenir président » Trump a promis. « Si je gagne, quand je serai président élu… je les rassemblerai. »















Harris a répliqué en affirmant que la seule raison pour laquelle Trump dit « Cette guerre serait terminée dans les 24 heures » c’est qu’il l’abandonnerait tout simplement. « Et ce n’est pas ce que nous sommes en tant qu’Américains », elle a ajouté.

La vice-présidente a ensuite vanté son rôle dans la consolidation du soutien occidental à l’Ukraine, affirmant qu’en raison de « le travail que moi et d’autres avons fait », parallèlement à la fourniture de « défense aérienne, munitions, artillerie, javelots et chars Abrams », L’Ukraine reste une « indépendant et libre » pays.