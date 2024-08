Le conflit sur les « compétences » : Magic Johnson et Isiah Thomas ripostent à Anthony Edwards pour avoir critiqué la génération plus âgée

Anthony Edwards a des opinions sur les générations de joueurs qui ont précédé sa naissance. Magic Johnson ne pense pas qu’Edwards ait les qualifications nécessaires pour justifier une réponse. Isiah Thomas a ses propres idées, et c’est ainsi que la recette du clash NBA hors saison est née.

Dans une interview avec le Wall Street Journal Publié la semaine dernière, Edwards a donné une foule de réponses renforçant sa réputation d’assurance. Y a-t-il quelque chose dans lequel tu es mauvais ? Je ne l’ai pas encore trouvé, a-t-il dit. Ton moment préféré des Jeux olympiques ? Dunker sur Kevin Durant à l’entraînement.

Et qu’en est-il de la génération de basket-ball d’aujourd’hui, est-elle différente des générations plus âgées ?

« Je ne l’ai pas regardé à l’époque, donc je ne peux pas en parler », a déclaré Edwards, né en 2001. « On dit que c’était plus dur à l’époque qu’aujourd’hui, mais je ne pense pas que quiconque avait du talent à l’époque. (Michael Jordan) était le seul à avoir vraiment du talent, vous voyez ce que je veux dire ? C’est pourquoi quand ils ont vu Kobe (Bryant), ils se sont dit : « Oh, mon Dieu ». Mais maintenant, tout le monde a du talent. »

Ce gazouillis n’a pas bien atterri dans les oreilles de Johnson.

La légende des Los Angeles Lakers, qui a remporté cinq titres dans les années 1980, a déclaré à Stephen A. Smith d’ESPN qu’Edwards avait besoin de sa propre bague avant de pouvoir commencer à faire de telles déclarations.

« Je ne réponds jamais à un gars qui n’a jamais gagné de championnat », a déclaré Johnson. « Il n’y a vraiment rien à dire. Il n’a pas gagné de championnat universitaire, je ne sais même pas s’il a gagné un championnat de lycée. »

Et Johnson n’était pas seul, car son collègue membre du Temple de la renommée, Isiah Thomas, avait également quelques réflexions à ajouter.

« La propagande fonctionne, alors faites attention à ce que vous choisissez de croire », a partagé la légende des Detroit Pistons dans un message sur X.

Quelques jours plus tard, Thomas avait plus d’idées sur la génération actuelle de joueurs.

« La seule compétence « davantage mise en valeur » est le tir à trois points, créant l’illusion que l’athlète et les compétences ont évolué comme par magie vers une autre espèce athlétique », a publié Thomas le 22 août.

Plus tard le même jour, Thomas ont fait valoir que les joueurs les plus grands Les joueurs d’aujourd’hui sont « moins compétents en attaque basse et en jeu défensif » et ces joueurs de la génération actuelle ne semblent plus rapides qu’en raison des changements de règles.

Ils semblent plus rapides aujourd’hui en raison du changement de règle, qui interdit de retenir ou de mettre en échec les joueurs pour les empêcher de progresser. Au football, par exemple, les receveurs peuvent jouer au milieu du terrain sans crainte et gagner plus de yards. Aujourd’hui, les règles favorisent les quarterbacks et les receveurs https://t.co/yHIBUEUYw4 — Isiah Thomas (@IsiahThomas) 22 août 2024

En résumé, Edwards a parlé d’un sujet sur lequel il avait dit ne pas pouvoir s’exprimer, ce qui a déclenché une tempête de feu. Johnson a déclaré qu’il ne répondait pas aux joueurs qui n’ont pas de championnat, mais a quand même répondu. Thomas, qui répond activement et débat avec les fans sur X, avait également beaucoup à dire.

Edwards, qui vient de fêter ses 23 ans plus tôt ce mois-ci, n’est pas étranger aux citations accrocheuses. Plus tôt cet été, il s’est présenté comme l’option n°1 de l’équipe américaine avant la médaille d’or de l’équipe. En 2022, il s’est surnommé « Black Jesus ». Et le plus viral, en mai, il a dit à l’analyste de TNT Charles Barkley de « se faire plaisir » au Minnesota pour la finale de la Conférence Ouest.

En quatre saisons, Edwards a été sélectionné dans deux équipes All-Star et a mené les Timberwolves à leur plus long parcours en séries éliminatoires depuis des décennies. Cette récente participation à la finale de la Conférence Ouest s’est toutefois avérée être la fin de la carrière du Minnesota, car la première bague d’Edwards – et donc la réponse de Johnson – lui échappent toujours.

De plus, dans son interview avec le WSJ, Edwards a déclaré qu’il n’était pas très pressé de remporter ce premier titre, affirmant qu’il n’était pas nécessairement nécessaire qu’il arrive la saison prochaine.

« Je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont remporté un titre très jeune, à part Kobe », a-t-il déclaré. « À part lui, tout le monde a perdu des années et des années pour y arriver. Je veux juste continuer à avancer. »

(Photo : Jamie Squire / Getty Images)