Le conflit sur le mandat de vaccination des troupes gronde le projet de loi annuel sur la défense

La mesure faciliterait le processus d’autorisation pour les infrastructures éoliennes, solaires et fossiles.

À la Chambre, certains libéraux qui s’opposent à la construction du gazoduc en Virginie-Occidentale ont menacé d’essayer d’empêcher l’examen du projet de loi sur la défense si la législation autorisant M. Manchin était incluse.

“Je le respecte pour avoir essayé d’obtenir ce qu’il veut, mais je crois aussi que c’est la volonté des membres, et nous sommes réactifs et responsables envers nos communautés”, a déclaré la représentante Pramila Jayapal, démocrate de Washington et présidente du Congrès progressiste. Caucus, dit.

Les républicains du Sénat, toujours amers à propos de l’accord négocié par M. Manchin qui a ouvert l’adoption de la loi sur le climat, la santé et la politique fiscale, ont signalé qu’ils rejetteraient également la mesure.

Un groupe bipartite de sénateurs fait également pression pour inclure une mesure visant à empêcher les régulateurs bancaires fédéraux de prendre des mesures contre les banques qui desservent les entreprises de cannabis opérant légalement en vertu de la loi de l’État.

“Je pense qu’il y a environ 75 à 80 voix pour”, a déclaré le sénateur Rand Paul, républicain du Kentucky, et l’un des partisans du projet de loi. « Au lieu que les gens se promènent avec des sacs de 100 000 $ en liquide, ils le placent dans une banque légitime ; ils sont plus susceptibles de payer leurs impôts, ils sont plus susceptibles d’être des citoyens respectueux des lois.

David McCabe et Emilie Cochrane reportage contribué.