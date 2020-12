Casques bleus de la MINUAD à Nertiti

Alors que les soldats de la paix internationaux se préparent à quitter définitivement la région du Darfour déchirée par la guerre, les préoccupations grandissent pour la sécurité des civils si le nouvel accord de paix fragile échoue, comme le rapporte Mike Thomson.

Abdullah, 14 ans, est assis sur un vieux pneu à l’extérieur d’une hutte délabrée dans un camp tentaculaire et pauvre pour personnes déplacées.

Il est né dans le camp d’Abu Shouk, juste à l’extérieur d’El Fasher dans le Nord Darfour, et c’est la seule maison qu’il ait jamais connue.

«On m’a dit que ma famille et d’autres parents vivaient ensemble dans un très beau village entouré de terres vertes.

« Mes parents m’ont dit que c’était un endroit charmant et que la vie y était tellement meilleure. »

« Nous devons nous cacher, nous ne pouvons plus rien faire. Si vous les affrontez, vous serez attaqué » « , Source: Abdullah, Description de la source: Résident du camp de 14 ans, Image: Abdullah

Courte ligne grise de présentation

Abdullah, qui n’a vu qu’une seule fois la télévision dans sa vie, vit dans la peur des gangs armés qui attaquent souvent le camp la nuit.

«Nous devons nous cacher, nous ne pouvons plus rien faire. Si vous les affrontez, vous serez attaqué.

On espère qu’un récent accord de paix permettra à Abdullah et à sa famille de rentrer chez eux et de mettre finalement un terme au conflit qui dure depuis 17 ans au Darfour, qui a fait 300 000 morts et contraint 2,5 millions de personnes à fuir leurs maisons.

Carte du Soudan

Courte ligne grise de présentation

La violence a commencé en 2003 lorsque des groupes armés se sont rebellés contre le gouvernement, affirmant que leur région était négligée.

Khartoum a répondu en armant les bergers nomades locaux, connus sous le nom de Janjaweed notoires, et en les payant pour réprimer brutalement le soulèvement.

La plupart des groupes rebelles ont maintenant signé un accord de paix avec le gouvernement, mais au moins 1,5 million de personnes, comme Abdullah, restent dans une soixantaine de camps répartis dans tout le Darfour.

Conflit au Darfour au Soudan. [ April 2003 Fighting starts in Darfur ],[ July 2007 UN Security Council approves Darfur peacekeeping force ],[ March 2009 International Criminal Court (ICC) issues arrest warrant for President Omar al-Bashir for war crimes in Darfur ],[ April 2019 Sudan’s army ousts Bashir ],[ February 2020 Government agrees Bashir can stand trial at the ICC ],[ August 2020 Sudan’s government agrees peace deal with five rebel groups ], Source: Source: BBC, Image:

Courte ligne grise de présentation

La plupart, comme Zara, qui est dans le camp d’Abu depuis 17 ans, ont envie de rentrer chez eux, mais ne le peuvent toujours pas.

« Nous ne pouvons pas aller cultiver nos terres simplement parce qu’elles sont occupées par d’autres. Ce sont eux qui nous ont tués, ce sont eux qui nous ont déplacés, et nous sommes toujours là. »

‘Chaque jour tue’

Un voyage dans la ville agitée de Nertiti, à environ six heures de route du camp d’Abu Shouk, met en évidence une autre raison pour laquelle de nombreuses personnes déplacées refusent toujours de rentrer chez elles.

L’histoire continue

La plupart des agriculteurs ont trop peur d’aller dans leurs champs à la suite de nombreux meurtres et viols.

Ceux de la ville elle-même ne sont clairement pas en sécurité non plus.

Des groupes armés, décrits comme des Janjawid, ont récemment abattu le mari de Khadiga Ishag et l’un de ses fils avant de l’abattre également à leur domicile à Nertiti.

«Chaque jour est une crise, chaque jour tue», dit-elle.

« Nous ne faisons pas confiance à notre gouvernement, à l’armée ou à la police, nous ne leur faisons vraiment pas confiance du tout. Si une solution n’est pas trouvée, il y aura un génocide ici. »

Khadiga Ishag, ici en noir entouré de parents, pleure après que son mari ait été abattu

La raison pour laquelle Khadiga et d’autres ont peur de l’armée est que ses rangs contiennent depuis longtemps de nombreux anciens combattants Janjaweed, ceux-là mêmes qui les ont terrorisés pendant si longtemps.

Non seulement cela, mais dans le cadre du nouvel accord de paix, des membres d’autres groupes armés doivent être fusionnés dans l’armée soudanaise.

Il y a une autre raison aussi.

À la fin du mois de décembre, la force internationale de maintien de la paix Unamid, autrefois la plus grande du monde, se retire enfin du Soudan après 13 ans.

Malgré la croyance largement répandue que cette force combinée des Nations Unies et de l’Union africaine n’a pas toujours été efficace pour protéger les civils ici, sa présence aurait contribué à enrayer les exactions des forces de sécurité.

Faux aubes

Beaucoup placent leurs espoirs dans le nouveau gouvernement de transition mi-civil mi-militaire du pays.

Il est arrivé au pouvoir après que des manifestations de masse de rue en 2019 aient renversé l’ancien président Omar el-Béchir après 30 ans de régime dictatorial.

Il a depuis été emprisonné pour corruption et est accusé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre au Darfour.

« Tous les individus accusés de tout type de crime au Darfour seront traduits en justice. Personne ne sera exempté de cette » « , Source: Faisal Mohammed Mohammed Salih, Description de la source: Ministre de la Culture et de l’Information, Image: Faisal Mohammed Mohammed Salih

Courte ligne grise de présentation

Le ministre soudanais de la Culture et de l’Information, Faisal Mohammed Mohammed Salih, un ancien militant des droits civiques qui a été emprisonné par l’ancien régime, fait partie du nouveau gouvernement de transition.

Tout en admettant que la peur et la méfiance des civils à l’égard de l’armée sont généralisées, il insiste sur le fait que les injustices ne seront plus tolérées.

« Tous les individus accusés de tout type de crime au Darfour seront traduits en justice. Personne ne sera exempté de cela », a-t-il dit.

Une commission promet de se pencher sur les droits fonciers des éleveurs nomades

Dans le cadre de l’accord de paix, une commission foncière est également mise en place pour aider les personnes dont les terres ont été prises alors qu’elles étaient dans des camps, ainsi que pour examiner les droits des éleveurs nomades.

Pourtant, de retour au camp d’Abu Shouk près d’El Fasher, ces mesures ne signifient pas grand-chose pour ceux qui ont vu de nombreuses fausses aurores depuis le début du conflit en 2003.

C’est peut-être le plus difficile pour les jeunes, comme Abdullah, 14 ans, qui n’ont connu que les conflits, la faim et les camps de déplacés.

Assis tranquillement devant la hutte de sa famille, il dessine des formes dans le sable avec une brindille, bien que son esprit soit clairement ailleurs.

«Dans mes rêves, j’aurai une vie sans menaces, où les gens iront en toute sécurité vers et depuis leurs fermes.

« Un endroit où je peux avoir une vie décente. Mais j’ai du mal à imaginer cela, car ce serait si différent de tout ce que j’ai connu. »

Vous pourriez également être intéressé par …

Plus tôt cette année, Mohanad Hashim a visité le camp de Kalma où se sont retrouvés certains des millions de personnes qui ont fui la fuite: