Le conflit renforce Netanyahu, mais le prix est élevé

Il est, dans le sobriquet populaire, le roi d’Israël, le «magicien» qui, par ses dons et sa ruse, a gouverné Israël pendant 15 ans en tout, survivant à ses rivaux politiques, écartant les accusations de corruption, sapant les aspirations palestiniennes et maintenant, encore une fois, se retournant conflit à son avantage. Il n’y a, semble-t-il, aucun moyen de contourner le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Avant que les dernières violences n’éclatent, faisant plus de 230 morts palestiniens et plus d’une douzaine de personnes en Israël, la situation de M. Netanyahu semblait précaire. Cela semblait moins le cas après la bataille de 11 jours avec le Hamas qui s’est terminée par un cessez-le-feu tôt vendredi. C’est le mode de fonctionnement établi de longue date du Premier ministre: exploiter la crise pour affirmer sa centralité et infliger juste assez de douleur au Hamas pour dissuader une autre éruption pendant quelques années, mais pas assez de douleur pour changer fondamentalement un statu quo qui laisse les Palestiniens divisés entre Gaza et la Cisjordanie, de plus en plus faibles et apatrides. Début mai, les pourparlers sur une coalition d’unité nationale qui aurait évincé M. Netanyahu progressaient. Maintenant, cette idée, qui aurait pu amener un parti arabe israélien à entrer au gouvernement pour la première fois, peut être enterrée dans les décombres.

Trois jours après que le Hamas a commencé à tirer des roquettes depuis Gaza, Naftali Bennett, l’ancien ministre de la Défense de droite qui était la cheville ouvrière du plan alternatif de coalition, a déclaré: «Un gouvernement de changement avec la composition prévue ne sera pas en mesure de faire face.» Dans une crise qui a rapidement opposé Juif à Arabe en Israël, il n’a pas pu rejoindre un gouvernement soutenu par un parti arabe islamiste. Une seule personne, il était clair, pouvait faire face: Bibi, comme M. Netanyahu est largement connu. Le Premier ministre a mis une énergie énorme et une impitoyable considérable dans l’élaboration de cette image d’indispensabilité, la tissant profondément dans le subconscient israélien. C’est le baryton qui apaise. Son message est puissant: qu’il reste le seul garant de la sécurité israélienne contre les menaces du Hamas à Gaza, de l’Iran et du Liban; que lui seul peut donner un coup de fouet à l’État palestinien assez loin pour que cela paraisse complètement tiré par les cheveux; que lui seul est un rempart fiable contre «les Arabes votant en masse», comme il l’a dit un jour; et qu’en dépit d’être jugé pour corruption, fraude et abus de confiance, il est le mieux placé pour projeter les intérêts israéliens, avec le soutien américain, sur la scène mondiale.

«Pour un homme politique inculpé, ne pas perdre quatre élections successives est tout un exploit», a déclaré Itamar Rabinovich, ancien ambassadeur d’Israël à Washington, faisant allusion aux votes peu concluants depuis 2019 qui ont permis à M. Netanyahu de prolonger son règne.

«Il a une base trumpienne sur laquelle il peut compter – traditionnelle, conservatrice, nationaliste – et sa question éternelle aux Israéliens, même quand il a l’air en faillite, est: ‘Qui d’autre peut le faire?’» Bien sûr, M. Netanyahu n’a pas non plus remporté ces élections répétitives. Il est actuellement jugé pour corruption, y compris pour corruption. La survie politique est devenue personnelle, son moyen le plus efficace de ralentir ou même d’arrêter le processus criminel en persuadant d’une manière ou d’une autre ses alliés de lui accorder l’immunité. Il n’a pas été en mesure de former un gouvernement après les élections de mars, le laissant comme Premier ministre par intérim avec une légitimité diminuée. On ne sait pas, dans ce contexte, quel rôle, le cas échéant, le Premier ministre a joué dans les raids de la police israélienne sur la mosquée Al Aqsa, la fermeture d’une place populaire auprès des Palestiniens près de la porte de Damas et le sort de six familles palestiniennes menacées d’expulsion en Jérusalem-Est – les étincelles qui, au milieu du Ramadan, ont conduit à la conflagration. Mais il est clair que la bataille qui a suivi lui a profité politiquement. «La violence revient toutes les quelques années à cause de l’occupation israélienne de la Cisjordanie», a déclaré Ayman Odeh, chef de la liste conjointe des partis arabes à la Knesset, dans une interview. «Mais la raison concrète cette fois est que M. Netanyahu est prêt à tout brûler pour rester au pouvoir. Il a géré la situation d’une manière qui a conduit à une escalade à son profit. « Le gouvernement insiste sur le fait que M. Netanyahu a fait tout ce qu’il pouvait pour calmer la situation, mais se retrouve confronté à un ennemi implacable. «Lorsque nous créons des dommages collatéraux, ce que nous faisons tout notre possible pour éviter, nous nous sentons coupables et tristes», a déclaré Tzachi Hanegbi, ministre des Affaires communautaires, dans une interview. «Nous ne voulons pas que des enfants soient tués à Gaza ou ailleurs. La vision du Hamas est de tirer sur des civils et d’en tuer autant que possible. » La mort de plus de 60 enfants à Gaza a provoqué une indignation internationale croissante, y compris au sein du Parti démocrate du président Biden. Mais M. Netanyahu a déjà évité de telles poussées d’indignation.

«Les situations d’urgence font toujours le jeu des nationalistes», a déclaré Shlomo Avineri, politologue. Depuis son entrée en fonction en 2009 – il a également été Premier ministre de 1996 à 1999 – M. Netanyahu a adroitement projeté un état d’urgence permanent, attisant la division et la peur là où c’est nécessaire. Israël est «l’État-nation, pas de tous ses citoyens, mais seulement du peuple juif», a-t-il déclaré en 2019. Environ 20% de la population d’Israël est arabe.