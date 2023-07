Le conflit qui fait rage au Soudan déplace plus de 3,1 millions de personnes, selon l’ONU

LE CAIRE (AP) – Un conflit qui fait rage au Soudan a chassé plus de 3,1 millions de personnes de leurs foyers, dont plus de 700 000 qui ont fui vers les pays voisins, ont déclaré mercredi les Nations Unies, alors que l’on craignait de plus en plus que le pays ne glisse vers une « grande échelle ». guerre civile. »

Le Soudan a plongé dans le chaos depuis la mi-avril lorsque des tensions de plusieurs mois entre l’armée et son rival, les forces paramilitaires de soutien rapide, ont explosé en combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le nord-est de la nation africaine.

Le conflit a fait dérailler les espoirs soudanais de restaurer la fragile transition du pays vers la démocratie, qui avait commencé après qu’un soulèvement populaire a forcé l’armée à destituer le dictateur de longue date Omar el-Béchir en avril 2019. Un coup d’État, mené par l’armée et RSF, a perturbé la transition démocratique. en octobre 2021.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus de 2,4 millions de personnes ont fui leur domicile vers des zones plus sûres à l’intérieur du pays. Environ 738 000 autres personnes sont passées dans les comtés voisins, a indiqué l’agence.

L’Egypte accueille le plus grand nombre de personnes qui ont fui – plus de 255 500 personnes – suivie du Tchad avec plus de 238 000 et du Soudan du Sud avec environ 160 800, a indiqué l’OIM. Plus de 62 000 personnes ont fui vers l’Éthiopie, plus de 16 700 vers la République centrafricaine et environ 3 000 vers la Libye, a-t-il ajouté.

Plus de 72% des personnes déplacées venaient de Khartoum et environ 9% de la province du Darfour occidental, deux endroits où les affrontements se sont largement concentrés, a indiqué l’OIM.

L’OIM a déclaré que 65% de ceux qui ont fui vers les pays voisins étaient des ressortissants soudanais et le reste étaient des étrangers et des réfugiés qui ont été forcés de retourner dans leur pays d’origine.

Le conflit a transformé Khartoum et d’autres zones urbaines en champs de bataille. Des membres de la force paramilitaire ont occupé des maisons et d’autres propriétés civiles depuis le début du conflit, selon des habitants et des militants. Des destructions et des pillages généralisés ont également été signalés à Khartoum et à Omdurman.

Les affrontements ont fait plus de 3 000 morts et plus de 6 000 blessés, a déclaré le ministre de la Santé Haitham Mohammed Ibrahim dans des commentaires télévisés le mois dernier. Le nombre de victimes est probablement beaucoup plus élevé, selon les médecins et les militants.

Les efforts internationaux et régionaux n’ont jusqu’à présent pas réussi à établir un cessez-le-feu négocié et à permettre aux agences humanitaires de fournir un soutien aux civils toujours pris au piège du conflit. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti ce week-end que le pays était au bord d’une « guerre civile à grande échelle ».

Plus tôt cette semaine, une réunion régionale a lancé l’idée de déployer des troupes au Soudan pour protéger les civils. Le groupe du Quatuor, qui s’est réuni lundi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, a appelé à un sommet de la Force en attente de l’Afrique de l’Est, un bloc régional de 10 membres, pour examiner la proposition.

Le Groupe du Quatuor est un sous-comité de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, un bloc de huit membres de l’Afrique de l’Est. Il est dirigé par le président kenyan William Ruto, qui a appelé à un cessez-le-feu inconditionnel au Soudan et à la création d’une zone humanitaire pour aider à acheminer l’aide humanitaire.

Le délégué militaire soudanais, qui se trouvait à Addis-Abeba, n’a pas assisté à la réunion de lundi, accusant Ruto d' »impartialité ». Le gouvernement soudanais a accusé le gouvernement kenyan de se ranger du côté des forces paramilitaires dans le conflit.

Le gouvernement soudanais, qui est contrôlé par l’armée, a dénoncé la proposition de déployer des troupes. Il a déclaré mardi dans un communiqué que toute force étrangère sur le territoire soudanais serait considérée comme des « agresseurs ».

Le communiqué a également dénoncé les commentaires du Premier ministre éthiopien qui a appelé à l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus du Soudan.

L’Egypte, quant à elle, accueille jeudi une réunion avec les voisins du Soudan visant à établir des « mécanismes efficaces » pour aider à trouver un règlement pacifique au conflit, selon la présidence égyptienne.

La diplomatie régionale intervient alors que les pourparlers entre les factions belligérantes dans la ville côtière saoudienne de Djeddah ont échoué à plusieurs reprises à arrêter les combats. Les pourparlers de Djeddah ont été négociés par l’Arabie saoudite et les États-Unis.

Entre-temps, le gouvernement britannique a imposé des sanctions à six entreprises liées à l’armée et à la RSF, dans le cadre de la pression internationale exercée sur les factions belligérantes pour qu’elles cessent les combats. Les sanctions annoncées mercredi sont presque identiques à celles imposées par les États-Unis des deux côtés le mois dernier.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que les entreprises sanctionnées comprennent Al Junaid, une société d’extraction d’or lucrative, détenue par la famille du commandant des forces paramilitaires, le général Mohammed Hamdan Dagalo. Sont également sanctionnées GSK Advance Ltd et Tradive General Trading LLC, prétendues sociétés écrans contrôlées par la famille Dagalo.

L’écrivain de l’Associated Press Jack Jeffery au Caire a contribué à ce rapport.

Par Samy Magdy, Associated Press