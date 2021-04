En examinant le lien entre la nature et les activités militaires, le rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a souligné comment la prévalence des conflits armés dans les zones les plus riches en biodiversité du monde a un impact considérable sur l’environnement, menaçant les espèces en péril. .

Intitulé « La nature dans un monde globalisé: conflits et conservation », le document avertit que «Les guerres dévastent non seulement des vies, mais aussi l’environnement naturel.»

Le rapport a révélé que si les conflits ont un impact terrible sur l’environnement, les endroits où la nature a été érodée sont également plus susceptibles d’être des sites de violence, car les gens se disputent l’épuisement des ressources.

En publiant le rapport, le Directeur général de l’UICN, le Dr Bruno Oberle, a reconnu « Il n’y a pas de solutions simples », mais a appelé les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour à la fois conserver la nature et, en même temps, promouvoir la paix.

L’économiste en chef de l’agence, Juha Siikamaki, a déclaré les résultats «Suggèrent que la conservation, la restauration et la gestion durable des ressources naturelles peuvent aider à réduire les pressions à l’origine des conflits en améliorant l’état et la productivité du paysage.»

Il devient de plus en plus important de prendre en compte les liens entre les conflits et la nature lors de la formulation des politiques de sécurité, de développement et d’environnement.

Une partie des préoccupations de l’UICN a examiné les régions où les conflits armés sont plus susceptibles de se produire, constatant qu’ils sont plus fréquents dans les régions où des espèces en danger critique d’extinction sont susceptibles d’être indigènes, mettant ainsi en place l’existence continue d’animaux menacés, tels que le gorille de l’Est et espèces d’éléphants en péril.

Le rapport du groupe a révélé que les conflits violents endommagent souvent les écosystèmes en raison de leur impact direct sur les espèces sauvages qui sont tuées pour le commerce ou la nourriture, ainsi qu’en raison de la destruction de l’environnement. Cette violence entrave également les projets de conservation existants en raison des craintes pour la sécurité du personnel travaillant dans ces zones.

L’UICN a créé la «Liste rouge» dans les années 1960 pour surveiller la biodiversité mondiale et les espèces menacées. Actuellement, le groupe répertorie plus de 37 400 espèces en danger d’extinction – plus d’un quart de toutes les espèces reconnues.

