Le conflit israélo-palestinien se déroule sur les réseaux sociaux alors que les militants soulèvent des inquiétudes concernant Instagram et l’ingérence de Twitter

Une vidéo largement partagée, par exemple, montrait des Israéliens danser et agiter des drapeaux comme un arbre brûle près de l’enceinte de la mosquée Aqsa en arrière-plan. De nombreux utilisateurs de Twitter et de TikTok ont ​​affirmé que la mosquée avait été incendiée et que les Israéliens faisaient la fête. Cependant, les Israéliens étaient réunis pour une célébration de la Journée de Jérusalem et la mosquée n’a pas été endommagée. Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair comment l’arbre a été incendié, certains témoins ont déclaré que les feux d’artifice déclenchés par des manifestants palestiniens semblaient avoir allumé l’étincelle.