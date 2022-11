Le conflit israélo-palestinien rattrape la Coupe du monde au Qatar

DOHA, Qatar (AP) – C’était un territoire inexploré pour le journaliste israélien. En se promenant dans le marché rustique en plein air de Doha avant le début de la Coupe du monde, il s’est concentré sur un homme qatari dans sa coiffure traditionnelle et sa robe blanche fluide et a demandé une interview.

“Quelle chaîne?” a demandé le Qatari. Le journaliste a répondu qu’il était de Kan, le radiodiffuseur public israélien.

Le Qatari était stupéfait. “Où?”

« Israël », a répété le journaliste. Une fraction de seconde plus tard, l’interview était terminée.

L’échange a ricoché sur les médias sociaux, reflétant le dernier point d’éclair politique lors de la première Coupe du monde dans le monde arabe – peu importe que ni les équipes nationales israéliennes ni palestiniennes ne participent au tournoi.

La controverse a suivi l’afflux d’Israéliens et de Palestiniens à Doha, révélant à quel point leur violent conflit centenaire reste enraciné et émotif, y compris l’occupation illimitée par Israël des terres que les Palestiniens veulent pour un futur État.

Les Palestiniens ont partagé des images de la rencontre de Doha entre le Qatari et le journaliste israélien, ainsi que d’autres clips de Palestiniens et de Qataris affrontant avec colère des journalistes israéliens en direct à la télévision. Ils y ont vu la preuve que bien que le Qatar ait autorisé les Israéliens à se rendre directement à Doha et à recevoir un soutien consulaire pour la première fois de l’histoire, l’émirat musulman conservateur n’a pas l’intention de se rapprocher d’Israël.

Le journaliste sportif israélien de la Treizième chaîne, Tal Shorrer, a déclaré qu’il avait été bousculé, insulté et abordé par des Palestiniens et d’autres fans arabes lors de ses reportages en direct sur le tournoi.

“Vous tuez des bébés !” ont crié quelques fans arabes en le bousculant lors d’une émission cette semaine.

Entre-temps, les médias qatariens ont publié certaines de ces vidéos avec la légende : « Non à la normalisation ». Les responsables du Qatar, avec leur histoire de soutien public aux Palestiniens, ont insisté sur le fait que l’ouverture temporaire aux Israéliens était purement pour se conformer aux exigences d’hébergement de la FIFA – pas une étape vers la normalisation des relations comme le Bahreïn voisin et les Émirats arabes unis l’ont fait en 2020. Le Qatar a averti un pic de violence en Cisjordanie occupée ou dans la bande de Gaza ferait dérailler l’arrangement.

Néanmoins, des milliers de fans de football israéliens devraient se rendre à Doha pour la Coupe du monde, selon des diplomates, dont certains sur 10 vols directs prévus au cours du mois prochain.

De nombreux fans israéliens s’émerveillent de la nouveauté intrigante d’être dans un pays qui n’a pas de relations diplomatiques avec Israël. Les citoyens soucieux de la sécurité remarquent à quel point ils se sentent en sécurité.

“Mes amis et ma famille pensaient que cela pouvait être dangereux mais ça va”, a déclaré Eli Agami, un cadre de l’aviation qui vit près de Tel-Aviv. « Je ne vais pas le dire aux gens, mais je pense que personne ne se soucie de savoir si vous êtes israélien ou juif. Tout le monde se soucie du jeu. »

Six diplomates israéliens se sont installés dans une agence de voyage à Doha, prêts à répondre aux crises, grandes et petites. Pour limiter les problèmes potentiels, le ministère des Affaires étrangères a lancé une campagne exhortant les Israéliens à faire profil bas.

“Nous voulons éviter toute friction avec les autres fans et les autorités locales”, a déclaré Alon Lavie, membre de la délégation, citant des légions de fans d’Iran, d’Arabie saoudite et d’autres pays hostiles ou glacials envers Israël qui inonde désormais le Qatar. “Nous voulons rappeler (aux Israéliens)… vous n’avez pas besoin de mettre vos doigts dans les yeux des autres.”

Les Israéliens se sont installés parmi les gratte-ciel étincelants de Doha. La première cuisine casher du Qatar a été installée près de l’aéroport, approvisionnant les hôtels et les fan zones en pain challah juif classique aux œufs et en sandwichs aux olives et au houmous. Ils prévoient de cuisiner d’autres aliments pour le sabbat juif qui commence vendredi au coucher du soleil, avec tous les ingrédients conformes aux lois alimentaires casher.

“Nous avons reçu de très nombreuses questions et demandes”, a déclaré le rabbin Mendy Chitrik, qui supervise l’effort.

Les principales chaînes israéliennes ont été autorisées à émettre depuis Doha, offrant aux téléspectateurs israéliens une couverture continue des matchs. Mais contrairement à d’autres grands réseaux étrangers situés au centre-ville de Doha, les Israéliens se promènent sans studio formel.

Shorrer a déclaré que si les interactions avec les responsables qatariens avaient été parfaitement agréables, les rues étaient une autre histoire. Il a déclaré qu’il conseillait aux fans israéliens de cacher leurs kippas juives et d’abandonner leurs étoiles de David afin de ne pas provoquer d’hostilité. Lorsqu’un vendeur de téléphones portables a remarqué les réglages de son ami en hébreu, il a explosé de colère, criant à l’Israélien de sortir de Doha.

“J’étais tellement excité de venir avec un passeport israélien, pensant que ça allait être quelque chose de positif”, a-t-il déclaré. « C’est triste, c’est désagréable. Les gens nous insultaient et nous menaçaient.

Des fans palestiniens du monde arabe – y compris des descendants de ceux qui ont fui ou ont été forcés de quitter leur foyer lors de la guerre de 1948 contre la création d’Israël – ont parcouru les rues de Doha cette semaine, drapés de drapeaux palestiniens. Certains arboraient également des brassards palestiniens.

Un groupe de jeunes Palestiniens qui vivent à Doha ont scandé « Libérez la Palestine ! en parcourant le marché historique Souq Waqif de Doha dimanche.

“Nous voulons que tout le monde soit au courant de l’occupation et de ce que les gens vivent en Palestine afin que davantage de personnes nous soutiennent”, a déclaré Sarah Shadid, une marcheuse de 26 ans.

Elle a ri maladroitement lorsqu’elle a été interrogée sur l’afflux de fans israéliens.

“Je suis un peu bouleversée”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était sûre que leur présence n’était pas le choix du Qatar. Doha sert de médiateur entre Israël et le groupe militant du Hamas et envoie de l’argent pour les salaires des fonctionnaires dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

Lorsque la FIFA a annoncé les vols directs sans précédent de l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv à Doha, les autorités qataries ont promis que l’arrangement de voyage s’appliquerait également aux Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Gaza, qui est sous un blocus israélo-égyptien paralysant depuis 15 ans. ans, depuis que le Hamas en a pris le contrôle.

Mais cinq jours après le début du tournoi, on ne savait toujours pas comment les officiels mettraient en œuvre cette prémisse.

Un haut diplomate israélien, Lior Haiat, a déclaré que tous les fans palestiniens cherchant à quitter l’aéroport israélien devaient obtenir l’approbation de la sécurité israélienne pour partir et revenir – un processus souvent exténuant et imprévisible. “Cela prend du temps”, a-t-il reconnu.

Imad Qaraqra, porte-parole de l’Autorité générale palestinienne pour les affaires civiles, a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucun Palestinien demandant l’autorisation israélienne de quitter Ben Gourion. Les Palestiniens de Cisjordanie se sont rendus au Qatar cette semaine depuis l’aéroport jordanien, tandis que les Palestiniens de Gaza sont sortis en Égypte par le passage frontalier de l’enclave de Rafah.

Les fans palestiniens qui ont fait le long voyage ont déclaré qu’ils estimaient que leur participation au plus grand événement sportif du monde servait un objectif politique.

“Je suis ici pour rappeler qu’en 2022, notre terre est toujours occupée”, a déclaré Moawya Maher, un homme d’affaires de 31 ans originaire d’Hébron, une ville de Cisjordanie particulièrement tendue. Il dansait lors d’un concert au FIFA Fan Festival, portant un drapeau palestinien comme cape. « Je suppose que c’est une situation misérable. Mais je suis aussi fier.

Isabel Debré, Associated Press