Le conflit israélo-palestinien expliqué : l’histoire derrière la flambée de Gaza

Le premier des deux pactes, connus sous le nom d’accords d’Oslo, est signé entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), établissant un processus de paix basé sur les résolutions précédentes de l’ONU. (Un accord de suivi a été signé en 1995.) Les accords ont créé l’Autorité palestinienne pour superviser la plupart des affaires administratives en Cisjordanie et à Gaza. L’OLP est reconnue par Israël et les États-Unis comme partenaire de négociation. Restent cependant en suspens des questions clés telles que les colonies israéliennes en Cisjordanie et le statut de Jérusalem, qui est considérée par les Palestiniens comme la capitale de tout futur État.