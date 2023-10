Alors que je regarde la télévision et que je vois Gaza pulvérisée, j’apprends que l’immeuble dans lequel j’ai vécu pendant deux ans à Gaza, entre 1996 et 1998, a été bombardé et détruit deux semaines plus tôt. C’était l’un des bâtiments les plus hauts et je savais qu’il n’avait aucune chance de toute façon. Je n’arrête pas de me demander ce qui est arrivé à mes amis à Gaza, en particulier à mon propriétaire, Abu Zakary, ainsi qu’à sa charmante famille et à ses enfants, qui m’ont rendu la vie tellement plus facile dans une affectation non familiale. Sont-ils encore en vie ?

Ce que le Hamas a fait à Israël le 7 octobre 2023 était inacceptable. C’était un acte terroriste brutal. Lorsque j’ai présidé le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2022, nous étions tous d’accord sur une chose sur laquelle rien ne peut justifier le terrorisme. Rien ne devrait donc justifier le 7 octobre également.

Mais est-ce que cela rend la cause palestinienne ou la lutte palestinienne contre l’occupation par Israël depuis plusieurs décennies moins justifiée ? Non. Les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l’ONU incarnent le principe « Terre contre paix ». Idéalement, Israël aurait dû se retirer des terres occupées de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est en échange de la paix, qui est synonyme de sécurité, de reconnaissance, de normalité et de paix pour les peuples des deux États d’Israël et de Palestine. Il est intéressant de noter que la Charte révisée du Hamas de 2017 acceptait également une solution à deux États basée sur les frontières de 1967. Soyons réalistes. La solution à deux États peut à elle seule apporter la paix. Une solution à un État est une non-solution sans État.

Il est compréhensible qu’Israël ne puisse pas laisser le terrorisme du Hamas rester sans réponse. Les infrastructures construites par le Hamas à Gaza doivent être démantelées. Et les otages israéliens libérés. Pour Israël, chaque vie israélienne compte. Mais combien compte une vie palestinienne ? Cela justifie-t-il le meurtre de plus de 8 000 civils palestiniens en seulement 22 jours, dont 40 % d’enfants (sans compter les centaines sous les décombres) par rapport aux 9 600 victimes en 20 mois de conflit ukrainien ? Combien de vies palestiniennes constituent des dommages collatéraux « acceptables » ?

Une déshumanisation



Pour rendre « acceptable » un tel pilonnage de Gaza, nous avons vu l’Occident et ses médias assimiler le Hamas aux 2,2 millions de Palestiniens de Gaza, afin qu’ils puissent être déshumanisés et montrés tout aussi coupables. La déshumanisation permet d’accepter plus facilement des bombardements aveugles sans protester. Mais l’Occident a également tenté d’assimiler la lutte pour un État palestinien à celle contre le Hamas, afin de discréditer la cause plus large. C’est dangereux.

Un autre euphémisme occidental est le mot « questions humanitaires ». L’aide humanitaire vise à répondre aux besoins fondamentaux, par exemple face à la punition collective imposée par Israël aux Gazaouis à travers un blocus de l’eau, de la nourriture, des médicaments et de l’électricité. Mais ce qui se passe est une tragédie humaine : la mort de milliers d’innocents et le déplacement massif de 1,2 million de Palestiniens. Il ne s’agit pas ici d’une question humanitaire mais d’une question d’humanité elle-même.

Sur le monde arabe



Alors que l’on peut accuser l’Occident d’hypocrisie et de double standard, qu’en est-il des Arabes ? N’ont-ils pas été également responsables de la mise à l’écart de la Palestine ? Dans leur course à la normalisation avec Israël, les pays arabes ont parlé de la question palestinienne et ont même déclaré qu’Israël avait accepté de mettre un terme à toute annexion (alors qu’Israël a fait exactement le contraire en élargissant les colonies). Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a en fait déclaré que « terre contre paix » avait désormais été remplacé par « paix contre paix » et était d’avis que le véritable problème en Asie occidentale était désormais l’Iran et non la Palestine. Alors que la création d’un État palestinien n’était qu’une note de bas de page dans les accords de normalisation avec Israël, elle risque d’être réduite à une note de bas de page dans l’histoire. Même la réaction actuelle des pays arabes est de contenir le soutien populaire dans leurs rues. Les pays du Golfe n’auraient-ils pas pu mieux exploiter leur « influence pétrolière » avant le début des opérations terrestres israéliennes ? Normaliser les relations avec Israël tout en ignorant la question palestinienne ne leur apportera pas de sécurité, surtout alors qu’ils s’orientent vers une gouvernance plus libérale dans le Golfe.

Bien entendu, Israël n’en est pas moins complice. Les gouvernements successifs se sont efforcés de rendre de plus en plus difficile la solution des deux États. L’actuel gouvernement ultranationaliste d’Israël n’est qu’une manifestation extrême puisqu’il a ouvertement déclaré son opposition à une solution à deux États. Comment expliquer autrement le fait que 250 civils palestiniens aient été tués rien qu’en Cisjordanie avant le 7 octobre, où le Hamas n’est pas présent ? Comment expliquer autrement l’expansion effrénée des colonies et la création de faits sur le terrain, alors que tout le monde assiste, impuissant, à cette transgression de la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU ? Et, plus fondamentalement encore, n’est-ce pas Israël qui a poussé le Hamas à saper l’OLP et le Fatah, et plus tard le président Yasser Arafat lui-même (notamment en libérant à Gaza le fondateur spirituel du Hamas, Cheikh Yassine) ?

L’ironie de l’histoire israélo-palestinienne est que ce n’est que lorsqu’il y a une conflagration violente et majeure que la question palestinienne retient l’attention. Vient ensuite l’accord suivi de la non-application. La violence recommence, puis l’accord, et ainsi le « kalachakra » continue. La guerre du Yom Kippour en 1973 a conduit aux accords de Camp David entre Israël et l’Égypte en 1978, avec la promesse de l’autonomie palestinienne. Quand rien ne s’est produit, l’Intifada a éclaté en 1987. Le Hamas a vu le jour. L’Intifada a conduit aux Accords d’Oslo de 1993 et ​​1995, avec davantage de promesses d’autonomie par le biais de l’Autorité palestinienne. Une autre série de rétrogradations, de violence (même une élection entre les deux) et de promesses non tenues. Gaza est désormais largement reconnue comme la plus grande prison à ciel ouvert.

Donc nous en sommes là. Condamner le Hamas – et à juste titre – pour cet acte terroriste, mais ne pas reconnaître l’omission et la commission du passé, est la raison pour laquelle le secrétaire général de l’ONU a averti que de tels incidents ne se produisent pas « sous vide ».

Comme l’a déclaré l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak dans une interview, les opérations terrestres à Gaza soulèveront des problèmes tels que la récupération des otages, les violations potentielles du droit international par Israël, l’augmentation des pertes civiles et l’érosion du soutien international, d’éventuels conflits régionaux. et enfin, identifier à qui passer le relais une fois les opérations terminées. Si les opérations se prolongent – ​​et tous les indicateurs indiquent qu’elles s’éternisent – ​​et que les pertes civiles augmentent et que Gaza se dépeuple à mesure que les réfugiés affluent, ce sera un désastre humain encore plus grave. Cela pourrait tuer l’État palestinien à moins que le « kalachakra » n’apporte quelque chose de plus tangible que de fausses promesses.

La position de l’Inde



Même si nous avons toujours défendu une solution à deux États, l’Inde se méfie, à juste titre, des conséquences des actes terroristes perpétrés par Israël sur son voisinage. L’Inde est en phase avec le monde arabe dans sa normalisation avec Israël, avec des groupements tels que l’I2U2 (Inde, Israël, Émirats arabes unis et États-Unis). Même si nous n’avons pas encore de rôle direct, puisqu’il est temps que les États-Unis, l’Occident, le Golfe et le monde arabe fassent preuve de leadership en premier, toute retombée régionale nous affectera. Par conséquent, à l’avenir, il est important que l’Inde s’élève non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre la tragédie humaine qui se joue à Gaza avec plus de force. En cela, sa proximité avec Israël et les Etats-Unis ne sera qu’un atout.

TS Tirumurti a été ambassadeur/représentant permanent de l’Inde auprès des Nations Unies (2020-22) et le premier représentant indien auprès de l’Autorité palestinienne à Gaza (1996-98).

