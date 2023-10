Le conflit Israël-Hamas provoque des manifestations pro-palestiniennes

DEARBORN, Michigan — Alors que les États-Unis se rangent derrière leur allié Israël à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas, on a également assisté à une vague de soutien à la cause palestinienne dans les rues de certaines des plus grandes villes du pays.

À New York, Chicago et Los Angeles, des groupes restreints mais passionnés de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés dimanche et ont exigé qu’Israël mette fin au blocus de la bande de Gaza qui dure depuis des décennies, et ont déclaré que l’histoire palestinienne était noyée dans la tragédie qui se déroule en Israël.

Mais parmi les cris de « Palestine libre », certains ont également condamné les attaques délibérées du Hamas contre des civils israéliens.

« Nous sommes contre le meurtre de civils », a déclaré un Palestinien américain à Chicago, qui a demandé à ne pas être identifié. « Nous sommes contre ça. »

Le tollé de la communauté des émigrés palestiniens est intervenu juste avant que les autorités israéliennes n’ordonnent un « siège complet » de Gaza et alors que le monde digérait d’horribles vidéos et récits d’Israéliens pris en otage et abattus dans leurs maisons par des hommes armés masqués du Hamas.

Lundi, au moins 700 personnes ont été tuées en Israël, dont 73 soldats, ont rapporté les Forces de défense israéliennes. Pendant ce temps, quelque 560 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé.

Et au moins neuf citoyens américains ont été tués, a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller.

Ayah Tomaleh, un Palestinien américain de Chicago, a déclaré que les civils palestiniens coincés à Gaza étaient également en danger alors que les forces israéliennes lançaient des attaques aériennes sur les positions du Hamas dans ce territoire densément peuplé.

« Nous ne perdrons pas espoir, mais c’est quelque chose, surtout avec les médias occidentaux en Amérique, c’est quelque chose auquel nous sommes habitués à ce stade », a-t-il déclaré dimanche. « C’est comme voir une conversation à sens unique et voir comment les gens soutiennent Israël tout le temps. »

Tomaleh s’est donc dit réconforté de voir autant de personnes manifester leur soutien à leur camp.

« Nous ne pouvons plus être blessés à cause de ça, parce que c’est un peu la norme maintenant », a-t-il déclaré. « Mais nous sommes heureux et nous avons de l’espoir quand nous voyons quelqu’un se ranger de notre côté. »

À Dearborn, qui abrite l’une des plus grandes concentrations d’Arabes-Américains aux États-Unis, il n’y a pas eu de manifestations organisées. Mais lors d’entretiens avec des journalistes, les habitants ont déclaré qu’ils souhaitaient que la violence et les meurtres de civils cessent – ​​et qu’ils voulaient que leur point de vue soit entendu.

« Nous voulons simplement que les deux pays résolvent leurs problèmes et parviennent à la paix », a déclaré Nathan Al, 37 ans, un Irakien d’origine installé dans le Michigan en 1996. « Israël est soutenu et la Palestine est considérée comme un terroriste et n’est pas entendue. »

Il a dit que ce n’était pas juste.

« Je ne vois pas comment Israël n’est pas qualifié de pays terroriste alors qu’il s’est emparé des terres palestiniennes et les a chassés », a déclaré Al. « En quoi ce n’est pas du terrorisme ? »

Plus de la moitié de la population de Dearborn est d’origine moyen-orientale ou nord-africaine, selon la filiale NBC WVID à Détroit. Il abrite également l’Arab American National Museum, le seul musée de ce type aux États-Unis.

L’attaque contre Israël par le Hamas a surpris de nombreux habitants de Dearborn, les obligeant une fois de plus à affronter des décennies de lutte pour Gaza depuis qu’Israël a pris le territoire du contrôle égyptien en 1967. La bataille entre les Palestiniens et Israël remonte encore plus loin, à 1948, lorsque l’État juif a été fondé.

Abdullah H. Hammoud, qui a été élu premier maire arabo-américain de Dearborn en 2021, a déclaré dans un article sur X que la violence était prévisible.

« Les décennies d’occupation militaire illégale et d’emprisonnement de Gaza par Israël ont rendu la paix impossible et une violence tragique inévitable », a-t-il déclaré. « Israël a enfermé des millions de Palestiniens à Gaza dans ce qui est reconnu par la communauté internationale comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. »

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a estimé dimanche que plus de 313 Palestiniens avaient été tués et près de 2 000 blessés.

D’autres résidents de Dearborn ont fait écho aux remarques de Hammoud.

« Je ne pense pas qu’il soit juste d’attaquer des civils et d’abattre des bâtiments des deux côtés », a déclaré Ahmad Imgoter, 26 ans, originaire de Dearborn et d’origine irakienne.

La « seule solution », a-t-il dit, est qu’Israël cède le contrôle total de Gaza et des autres territoires qu’il contrôle au peuple palestinien.

Tandis que le Hamas règne à l’intérieur de Gaza, Israël contrôle sa frontière nord, ainsi que ses eaux territoriales et son espace aérien. La frontière sud de l’enclave palestinienne dans laquelle 2,4 millions de personnes vivent surpeuplées est contrôlée par l’Égypte.

Une Libanaise de 23 ans qui vit à Dearborn et qui, craignant des représailles, a demandé à être identifiée par son prénom, Nour, a déclaré que nombre de ses voisins arabes américains avaient des sentiments mitigés à propos de la dernière guerre avec Israël.

« Nous ne voulons pas de violence », a-t-elle déclaré. « Beaucoup d’Arabes ici veulent libérer la Palestine parce que nous avons l’impression qu’Israël la leur a prise. Nous ne voulons pas d’effusion de sang, mais en fin de compte, c’est ce qui doit arriver. »

Un homme de 40 ans du Michigan, originaire d’Irak mais vivant maintenant à Dearborn, a déclaré qu’il souhaitait que les meurtres cessent, mais il doutait que cela se produise bientôt étant donné la tension historique.

« Chaque année, ils se battent les uns contre les autres, dit-il. « Ils se battront à nouveau l’année prochaine. »

Deon Hampton a rapporté de Dearborn, Maggie Vespa de Chicago et Corky Siemaszko de New York.