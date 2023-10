Le conflit Israël-Hamas pousse le monde dans un abîme dangereux, selon l’envoyé de l’ONU

L’escalade du conflit entre Israël et les militants palestiniens du Hamas pousse la région du Moyen-Orient dans le précipice d’un « abîme dangereux », avec le risque d’une conflagration du conflit, a averti l’envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient.

Tor Wennesland, coordonnateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, craint que « le monde soit au bord d’un abîme profond et dangereux qui pourrait changer la trajectoire du conflit israélo-palestinien ».

« C’est l’un des moments les plus difficiles auxquels sont confrontés les peuples israélien et palestinien au cours des 75 dernières années », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. au Conseil de sécurité de l’ONU via un lien vidéo.

Le 7 octobre, des militants du Hamas ont lancé une attaque sur plusieurs fronts par voie terrestre, maritime et aérienne et ont infiltré Israël, tuant plus de 1 000 personnes et enlevant 200 personnes, dont des bébés et des personnes âgées.

En réponse, Israël a riposté par des frappes aériennes sur la bande de Gaza, l’enclave palestinienne dirigée par le Hamas. Depuis, l’enclave a été soumise à plusieurs jours de bombardements aériens.