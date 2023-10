Le conflit Israël-Hamas ajoute aux dangers pour l’effort de guerre de l’Ukraine

Les objectifs du président Vladimir Poutine « seront atteints plus rapidement » si l’accent mis par les États-Unis sur le conflit israélien entraîne un ralentissement des livraisons d’armes à Kiev, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse, à l’issue d’un entretien avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. . « Mais ils seront atteints de toute façon. »

Le conflit pourrait, à tout le moins, détourner l’attention des États-Unis et de l’Europe de la guerre en Ukraine, ont déclaré les gens, même si la Russie s’inquiète de son escalade.

Pourtant, le Kremlin est clairement conscient que la guerre entre Israël et le Hamas jouera en faveur de la Russie, selon deux personnes connaissant la situation, qui ont demandé à rester anonymes en raison de la sensibilité de la question.

Les alliés des États-Unis et de l’OTAN ont repoussé les inquiétudes quant à leur capacité à continuer à soutenir militairement l’Ukraine à la suite de l’attaque du groupe militant Hamas basé à Gaza contre Israël, qui reçoit déjà des milliards d’aide de Washington chaque année.

La Russie devrait bénéficier du conflit entre Israël et le Hamas, car les demandes d’aide militaire américaine d’Israël risquent de détourner les armes et l’attention de l’Ukraine tandis que la hausse du prix du pétrole soutient l’économie de Moscou.

Pour l’essentiel, il n’y a pas de chevauchement majeur entre les demandes militaires d’Israël et de l’Ukraine, et les approvisionnements existants de Tel Aviv sont relativement solides à la lumière des années de stockage, affirment les responsables et les experts.

Les frappes aériennes à Gaza sont un prélude à la prochaine phase de la guerre entre Israël et le Hamas

Israël recherche des missiles Iron Dome, des munitions à guidage de précision et des obus d’artillerie auprès des États-Unis, selon une personne proche du dossier, alors qu’il prépare sa prochaine réponse à l’attaque du Hamas.

Mais la pression sur les approvisionnements pourrait augmenter si Israël lançait une guerre terrestre dans la bande de Gaza, comme cela est attendu.

« C’est à ce moment-là qu’ils commenceront à utiliser des munitions de manière massive – des munitions de précision – et ils en utiliseront probablement beaucoup », a déclaré Mark Cancian, un ancien colonel de la Marine américaine, aujourd’hui conseiller au Center for Strategic & International Studies. à Washington. Même s’ils disposent déjà de gros stocks, a-t-il déclaré, « ils n’en auront peut-être pas assez pour une longue campagne ».

Une mobilisation massive et rapide signifie également que l’armée israélienne est à court d’équipement, laissant certaines troupes avec des équipements plus anciens, a déclaré mardi aux journalistes Richard Hecht, porte-parole et lieutenant-colonel.

L’Ukraine et la Russie brûlent des milliers de munitions chaque jour dans ce qui est devenu une guerre d’usure acharnée.

Ces munitions non guidées ne seront pas aussi utiles pour Israël dans un contexte de guerre urbaine, où ils s’appuieront plutôt sur des munitions de précision pour cibler des tirs spécifiques, selon Cancian.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Photo : Reuters

Mais l’Ukraine a également besoin de ces armes plus sophistiquées alors qu’elle cherche à atteindre des cibles telles que les bases militaires russes situées derrière les lignes de front.

« Le problème est que nous ne pouvons plus en fabriquer dans un court laps de temps », a déclaré Cancian, ajoutant que cela pourrait obliger les États-Unis à les retirer de leurs stocks existants, qui sont déjà en train de diminuer.

Même si les États-Unis n’arrêtaient pas leurs livraisons à l’Ukraine, cela pourrait les ralentir, « ce qui signifie qu’ils ne pourraient tirer que sur les cibles les plus prioritaires », a-t-il ajouté.

La guerre entre Israël et le Hamas pourrait-elle devenir sur plusieurs fronts impliquant l’Iran et le Hezbollah ?

Un haut responsable américain de la défense a déclaré que même si les États-Unis continueront à fournir un soutien important à l’Ukraine, ils veilleront soigneusement à pouvoir également répondre à d’autres crises.

Un haut diplomate occidental a déclaré qu’il n’était pas inquiet de l’impact sur la guerre en Ukraine, en partie parce que l’armée israélienne est elle-même compétente et bien équipée. Le diplomate s’est dit convaincu que les États-Unis seraient capables de continuer à soutenir Israël sans que cela ait un effet matériel sur ce qu’ils font pour l’Ukraine.

D’autres analystes sont plus sceptiques.

Le président russe Vladimir Poutine. Photo de : Kremlin Pool Photo via AP

« S’ils avaient le choix entre Israël et l’Ukraine, les États-Unis choisiraient – ​​en un clin d’œil – Israël », a déclaré Bronwen Maddox, PDG de Chatham House, dans une interview à Bloomberg TV, même si le pays n’est pas actuellement confronté à une décision aussi critique. « Je peux comprendre pourquoi le président Zelensky pourrait être inquiet – et il se battait déjà pour retenir l’attention américaine. »

L’aide future des États-Unis à l’Ukraine a été remise en question après que le Congrès ait abandonné l’aide à Kiev dans le cadre d’un programme de dépenses à court terme adopté pour éviter une fermeture du gouvernement.

Le financement futur pourrait être encore plus fragile aujourd’hui, alors que le conflit en Israël enhardit les législateurs républicains sceptiques quant au soutien à l’Ukraine.

Poutine a déclaré lors de la réunion annuelle du Club Valdai à Sotchi, en Russie, le 5 octobre, que le soutien américain et européen maintenait l’Ukraine à flot financièrement et militairement. Si les livraisons d’armes « étaient interrompues demain, il ne leur resterait plus qu’une semaine avant d’épuiser toutes leurs munitions », a-t-il déclaré.

Le soutien de l’Europe à l’Ukraine a également subi des perturbations ces dernières semaines après qu’une dispute entre la Pologne et l’Ukraine ait culminé avec la menace de Varsovie de suspendre toute nouvelle aide à Kiev. La position du bloc sur l’aide à l’Ukraine est également contestée par Robert Fico, un sympathisant russe, qui s’apprête à revenir au pouvoir en Slovaquie.

L’impact du conflit Israël-Hamas sur le prix du pétrole pourrait également stimuler l’effort de guerre de la Russie en Ukraine. Le prix du pétrole a légèrement baissé mardi, après que les craintes que le conflit puisse impliquer les principaux producteurs d’énergie de la région, comme l’Iran et l’Arabie saoudite, aient propulsé les contrats à terme sur le brut américain au-dessus de 87 dollars le baril.

« À mesure que les prix du pétrole augmentent, cela leur permet de continuer à dépenser pour la production d’armes et cela les aide également à couvrir certains déficits budgétaires », a déclaré Ann Marie Dailey, chercheuse politique à Rand Corporation. « La Russie en retire un avantage certain à court terme. »