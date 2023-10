Depuis que le Hamas a lancé ses attaques terroristes, les militants du Hezbollah soutenus par Téhéran échangent régulièrement des tirs de roquettes avec Israël à travers sa frontière nord avec le Liban. Plus de 40 combattants du Hezbollah et sept soldats israéliens ont été tués au cours des trois dernières semaines, selon les deux camps.

L’Iran a également averti la semaine dernière qu’il pourrait lancer un missile sur la ville portuaire de Haïfa, dans le nord d’Israël, si l’armée du pays poursuivait une offensive terrestre à grande échelle sur Gaza.

Plus loin, une série d’attaques de drones et de roquettes contre des bases militaires américaines en Irak et en Syrie par des milices liées à l’Iran ont conduit les États-Unis à réagir en envoyant deux groupes de transporteurs en mer Méditerranée. Il a également envoyé vendredi deux avions de combat F-16 pour bombarder des installations d’armes et de munitions syriennes.

Des fusées éclairantes sont tirées samedi depuis le nord d’Israël sur le village frontalier d’Aita al-Shaab, au sud du Liban. Fadel Senna / AFP – Getty Images

« Washington nous demande de ne rien faire, mais ils continuent d’apporter un large soutien à Israël », a déclaré Raisi, le président iranien sur les réseaux sociaux. « Les États-Unis ont envoyé des messages à l’Axe de la Résistance » – le nom donné aux mandataires de l’Iran – « mais ont reçu une réponse claire sur le champ de bataille ».

L’Iran et le Hezbollah ne souhaitent probablement pas une guerre plus large, a déclaré Vakil ; au lieu de cela, ils menaceront probablement d’entrer en conflit pour empêcher une invasion terrestre totale par Israël.

Mais, a-t-elle ajouté, les milices parrainées par l’Iran opèrent avec un certain degré d’autonomie par rapport à Téhéran, ce qui ajoute une autre couche d’incertitude au mélange. L’Iran, qui soutient également le Hamas, a déclaré qu’il n’était pas à l’origine du carnage du 7 octobre mais qu’il soutenait l’attaque.

Craintes transfrontalières

Du côté israélien et libanais de la frontière, on craint une répétition de la guerre de 2006 qui s’est soldée par la mort de plus de 1 500 Libanais (pour la plupart des civils) et de centaines de soldats israéliens et par la destruction de vastes étendues de territoire. de l’infrastructure économique du Liban.

Avec leurs trois enfants, âgés de 10, 9 et 8 ans, Efrat et Yhonatan Bitton ont évacué leur maison à Shtula, une petite communauté agricole connue sous le nom de moshav, semblable à un kibboutz, à moins d’un kilomètre de la frontière israélienne, ont-ils déclaré. Quelques jours plus tard, un missile antichar du Hezbollah est tombé dans leur rue, tuant un entrepreneur local, blessant trois autres personnes et brisant les vitres de leurs voisins.

Efrat et Yhonatan Bitton devant leur logement fourni par le gouvernement à Afula, dans le nord d’Israël. Alexander Smith / NBC Nouvelles

“Avant notre départ, il y avait un silence qui donnait l’impression qu’à chaque instant, quelque chose allait se passer”, a déclaré Yhonatan, 43 ans, qui travaille comme guide forestier. Son épouse, 32 ans, administratrice d’entreprise, a ajouté : « Nous avons raconté un peu à nos enfants ce qui s’est passé, et ils ont dit : ‘Pourquoi nous le dites-vous ?’ Maintenant, nous avons peur. Nous ne voulons pas entendre parler de cela, car maintenant nous ne pouvons plus dormir la nuit.’»

Côté libanais, à moins de 5 kilomètres de là, dans la commune de Rmaych, Hiba Anddrawos, 43 ans, est coincée chez elle avec ses trois filles âgées de 12, 11 et 9 ans.

« J’ai toujours peur. Même en ce moment, j’ai très, très peur », a déclaré Anddrawos, qui a brièvement emmené sa famille dans la capitale, Beyrouth, mais a dû rentrer chez elle faute d’espace et d’argent. Elle passe des examens après une opération chirurgicale et une chimiothérapie pour un cancer du sein, et elle dit que ses enfants sont si anxieux qu’ils parlent à peine.

“Chaque fois que j’entends des bombardements, je commence à penser que je vais devoir revivre la guerre de Juillet”, a déclaré Anddrawos, faisant référence au conflit de 2006. “Honnêtement, j’ai très peur.”

Capacité d’attaque

Le Hezbollah dispose d’un arsenal qui éclipse celui de ses camarades militants du Hamas, qui sont également soutenus par l’Iran. En 2010, Robert Gates, alors secrétaire américain à la Défense, a déclaré que le Hezbollah possédait « bien plus de roquettes et de missiles que la plupart des gouvernements » – et ce chiffre n’a fait que croître.

Huit ans plus tard, un rapport du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, basé à Washington, a qualifié le groupe musulman chiite d’« acteur non étatique le plus lourdement armé au monde, avec un stock important et diversifié de roquettes d’artillerie non guidées, ainsi que de missiles balistiques, anti-aériens, des missiles antichars et antinavires.

Jusqu’à présent, ils n’ont utilisé qu’une fraction de ces stocks, le tout dans une zone étroite pour laquelle Israël et le Liban se disputent depuis des décennies.

Les États-Unis et Israël, ennemis traditionnels de l’Iran, sont unis par la crainte que Téhéran ne construise une bombe nucléaire. Israël possède déjà des armes nucléaires, conviennent les experts en matière de prolifération, même s’il n’a pas confirmé et ne confirmera probablement jamais leur existence.

Aller sous terre

À l’hôpital Rambam de Haïfa, à seulement 32 kilomètres de la frontière libanaise, le porte-parole David Ratner a déclaré que les gens étaient « au bord de notre siège » à cause d’une attaque.

Si des missiles atteignent l’hôpital, comme ils l’ont fait lors de la guerre de 2006, ses 1 500 médecins et jusqu’à 2 000 patients entameraient le processus laborieux et de plusieurs heures de déplacement sous terre, pour s’installer dans le plus grand hôpital souterrain fortifié du monde, construit spécialement pour ce scénario.

La zone souterraine fortifiée de l’hôpital Rambam à Haïfa, en Israël. Alexander Smith / NBC Nouvelles

Il s’agit d’une prouesse d’ingénierie colossale : elle a coûté 450 millions de shekels (environ 110 millions de dollars) et a nécessité le retrait de 10 millions de pieds cubes de terre, soit suffisamment pour remplir 100 piscines olympiques. Comme l’hôpital se trouve juste à côté du port, au cours des deux années et demie de construction, près de 70 milliards de gallons d’eau ont dû être pompés dans la mer voisine, les remplaçant par 7 000 tonnes d’acier et 3 millions de pieds cubes de béton conforme aux normes des abris anti-bombes. .

Si le Hezbollah lançait des roquettes sur Haïfa dans le cadre d’une guerre régionale plus large, l’hôpital entamerait un processus d’évacuation méticuleusement planifié. Mais cela prendrait quand même quatre heures – dans l’espoir que le Dôme de Fer israélien puisse faire face à un barrage de roquettes qui mettrait 90 secondes pour atteindre la ville.

“Nous espérons que nous aurons quelques heures pour nous préparer”, a déclaré le Dr Michael Halberthal, directeur de l’hôpital. « Sinon, nous devrons le faire avec des roquettes qui tombent autour de nous. »