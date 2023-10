Le conflit meurtrier entre Israël et Gaza a exacerbé les tensions aux États-Unis, les autorités mettant en garde dans tout le pays contre une augmentation des activités antisémites et anti-palestiniennes.

ABC News a confirmé que tous les services de police des grandes villes des États-Unis sont en état d’alerte accru et surveillent la situation avant les manifestations prévues vendredi et pendant le week-end.

Le Département de la Sécurité intérieure a déclaré qu’il surveillait les événements à mesure qu’ils se déroulaient en Israël et à Gaza, exhortant les dirigeants religieux et communautaires « à être alertes, vigilants et préparés ».

Plusieurs cas de violence mercredi ont mis les forces de l’ordre de New York en état d’alerte, répondant par une présence policière accrue dans les institutions religieuses et culturelles.

Vers 20 heures HE, la police a déclaré qu’un homme de 34 ans avait été frappé à la tête avec son propre drapeau palestinien lors d’une manifestation contre la guerre à Williamsburg, Brooklyn.

Adam Gray/Getty Images

Un suspect portant une tenue juive traditionnelle s’est approché de lui à bord d’un scooter, l’a frappé avec le véhicule et lui a arraché le drapeau des mains, le frappant à la tête à plusieurs reprises, selon les autorités.

Le suspect a pris la fuite sur son scooter et est recherché, indique la police.

Mercredi soir également, la police de New York a rapporté qu’un Israélien de 24 ans avait été frappé avec un bâton en bois près de l’université de Columbia à Manhattan, à la suite d’une dispute avec une femme de 19 ans qui aurait déchiré des dépliants en relation avec Israël. -Conflit de Gaza.

Plus tard dans la nuit, vers 23h30 HE, les autorités ont déclaré qu’un homme de 18 ans avait été agressé par un homme faisant partie d’un groupe d’hommes brandissant des drapeaux israéliens qui ont sauté de leurs véhicules à Bay Ridge, Brooklyn.

Les hommes, âgés d’une vingtaine d’années, auraient circulé dans le quartier avec leurs drapeaux, criant des déclarations anti-palestiniennes. Selon les autorités, les hommes ont demandé à l’adolescent s’il était palestinien, ce à quoi il a répondu qu’il était égyptien en ajoutant « Palestine libre », un slogan populaire qui attire l’attention sur la politique israélienne dans les territoires palestiniens.

Un homme aurait donné des coups de pied et de poing à l’adolescent à plusieurs reprises et aurait harcelé deux autres personnes qui l’accompagnaient, âgées de 19 et 21 ans. Il a fui les lieux à bord du véhicule.

Aucune arrestation n’a été effectuée et l’incident fait l’objet d’une enquête de la police de New York comme étant un possible crime de partialité.

D’autres incidents ont été rapportés par les médias locaux en Utah, Missouri et Californie.

Des groupes culturels et religieux, notamment la section new-yorkaise du directeur exécutif du Conseil sur les relations américano-islamiques, Afaf Nasher, et le groupe bipartisan du Congrès sur les relations entre noirs et juifs, ont condamné ces actions.

Jeenah Moon/Reuters

« Nous condamnons ces agressions apparemment motivées par des préjugés et exhortons les responsables publics et les professionnels des médias à mettre fin à l’incitation anti-palestinienne et à la diffusion de fausses informations qui ciblent les Palestiniens-Américains, les Arabes-Américains et les musulmans américains », a déclaré Nasher.

Le Caucus bipartisan du Congrès sur les relations entre Noirs et Juifs a déclaré dans un communiqué : «[W]Même si nous n’avons aucune indication de menaces antisémites nationales spécifiques liées aux récentes attaques terroristes en Israël, si le passé est un guide pour l’avenir, les prochains jours pourraient être une période précaire pour la communauté juive américaine. »

Les autorités de plusieurs États affirment que le conflit Israël-Gaza et les manifestations et tensions qui ont suivi ont nécessité une présence policière supplémentaire aux côtés des manifestations civiles.

« La police de Los Angeles est consciente des troubles qui sévissent au Moyen-Orient et des vies perdues. Dans les zones où nous servons à la fois nos communautés juive et musulmane, nous effectuerons des patrouilles supplémentaires pour assurer la sécurité de tous », a déclaré le chef du LAPD Michel Moore sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

À Washington DC, le département de la police métropolitaine a déclaré : « Par souci de prudence, le MPD aura une visibilité accrue dans la ville et dans les lieux de culte pour aider à assurer la sécurité de notre communauté. »

Josh Margolin et Alex Stone d’ABC News ont contribué à ce rapport.