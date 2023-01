Le conflit interne des républicains se reflète dans les médias conservateurs

M. Carlson, un critique régulier de la direction du Parti républicain à Washington – M. McCarthy a été élu pour la première fois au Congrès en 2006 et a ensuite été lieutenant supérieur de deux orateurs – n’était pas le seul parmi les conservateurs à encourager le soulèvement. Certains, dont l’ancien stratège en chef de M. Trump, Stephen K. Bannon, ont fait des comparaisons entre les troubles d’aujourd’hui et le mouvement Tea Party.

“Ce combat couve depuis 10 ans, depuis la révolte du Tea Party en 2010”, a déclaré M. Bannon sur son podcast “War Room”. M. Bannon a approuvé une idée qui a circulé dans certains cercles médiatiques conservateurs ces derniers temps : élire M. Trump comme président.

« Ne préféreriez-vous pas que Trump mène les négociations sur le plafond de la dette et les dépenses plutôt que certaines de ces personnes ? Il a demandé. La Constitution n’exige pas que le président soit un membre élu du Congrès.

La scission entre les agitateurs et les artisans de la paix démentait une alliance de longue date qui avait uni les ailes fracturées du GOP Même si de nombreux responsables républicains à Washington et des personnalités médiatiques conservatrices de haut niveau dénigraient en privé les éléments les plus rétifs de leur parti, ils considéraient l’insurrection comme politiquement et politiquement financièrement avantageux.

Pour les médias conservateurs et leurs vedettes, l’alliance a été très profitable. Peu de gens ont fait plus pour alimenter la rébellion du Tea Party au début des années 2010 que Fox News, qui a embauché des stars du mouvement comme Sarah Palin et Glenn Beck et les a payées des millions pour garantir leur exclusivité sur le câble.

Mais sur Fox News cette semaine, de nombreux commentateurs, hôtes et invités ont prêché l’unité du parti qui était antithétique au Tea Party. Et certains conservateurs se sont retrouvés dans la position délicate de s’opposer au genre de chaos politique qu’ils avaient autrefois encouragé.