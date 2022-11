Le conflit hivernal entre la faune et les humains est une préoccupation dans le centre de l’Okanagan: WildSafeBC

WildSafeBC encourage les gens à rester conscients de la faune tout au long de l’hiver.

La coordonnatrice du district régional du centre de l’Okanagan, Lauren Wishart, a déclaré que les observations d’ours noirs étaient les plus signalées au Service des agents de conservation avec 276 jusqu’à présent cette année. Les cerfs étaient deuxièmes avec 205 observations. Wishart a ajouté que les observations d’ours étaient plus élevées que la moyenne au printemps

“Cela est dû au temps printanier tardif que nous avons eu”, a-t-elle déclaré. “Ce qui a réduit la disponibilité de nourriture naturelle dans les montagnes et les a rapprochées des communautés.”

Wishart a noté que les ours retournaient dans la nature en été lorsque la nourriture naturelle était plus disponible, mais que les observations revenaient à l’approche de l’automne et que les ours se nourrissaient en vue de l’hibernation.

Wishart a déclaré qu’un facteur majeur dans les conflits homme-ours est la disponibilité d’aliments non naturels.

“Des ordures ont été notées dans plus de 60% des rapports où des attractifs ont été identifiés.”

Un défi permanent consiste à amener les gens à gérer leurs attractifs pour les ours, en particulier en ce qui concerne les ordures, mais aussi les arbres fruitiers, a-t-elle ajouté.

“Ce qui est probablement dû à un mauvais stockage des ordures, ainsi qu’à l’idée fausse courante selon laquelle les arbres fruitiers sont des sources de nourriture naturelles qui ne nuisent pas aux ours, ce qu’ils font.”

Wishart a souligné que même si les ours pourraient bientôt être dans leurs tanières, de nombreux autres animaux n’hibernent pas, les résidents devraient donc se familiariser avec les autres animaux sauvages et savoir comment prévenir les conflits.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web de WildSafeBC.

