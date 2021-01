L’UE a été durement touchée par la pandémie avec l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France – les quatre plus grandes économies de l’euro – parmi les pays avec le plus grand nombre d’infections depuis le début de la pandémie.

La dernière pierre d’achoppement est apparue après qu’AstraZeneca, la société pharmaceutique suédoise et britannique, ait annoncé qu’elle ne distribuerait qu’une fraction des injections à l’UE convenues pour le premier trimestre. L’agence des médicaments de la région ne doit approuver le vaccin AstraZeneca que vendredi, mais les responsables ont demandé plus de clarté à la société sur les raisons du retard.

L’Irlande a enregistré plus de 193 000 infections à Covid-19 et plus de 3 000 décès liés depuis le début de la pandémie. Le pays est entré dans un troisième verrouillage national plus tôt ce mois-ci, qui pourrait durer au moins début mars, et a enregistré le pire taux d’infection au monde au début du mois.

Cependant, le Premier ministre s’est dit convaincu qu’il y aura un « degré de normalité cet été ».

« Je n’avais aucune illusion sur le fait que le premier trimestre aurait de faibles volumes de vaccins », a déclaré Martin. « Ainsi, le deuxième trimestre (le deuxième trimestre) allait toujours être le trimestre clé, lorsque nous allions passer à des volumes plus importants de vaccins entrant dans le pays, ce qui nous permettrait de renforcer le programme de vaccination. »

Au fur et à mesure que le programme de vaccination évolue, Martin a déclaré qu’il donnera «aux sociétés une marge de manœuvre et des choix à faire» sur la manière et le moment de rouvrir les économies.