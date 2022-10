BAE Systems a reçu des demandes concernant jusqu’à 500 nouveaux obusiers M777 après que le canon a fait ses preuves en Ukraine, a rapporté le média

La société d’armement britannique BAE Systems négocie avec les États-Unis sur la possibilité de reprendre la production de l’obusier M777 après que la pièce d’artillerie a joué un rôle de premier plan dans le conflit ukrainien, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Selon la société, citée par le point de vente, plusieurs pays ont déclaré qu’ils pourraient être disposés à acheter les obusiers, dont la production est maintenant presque arrêtée. La société serait en train de négocier avec l’armée américaine pour relancer le programme.

Les M777 étaient principalement fabriqués au Royaume-Uni, mais souvent assemblés aux États-Unis. Maintenant, cependant, la société est en train de réduire la chaîne de production, le dernier lot d’obusiers devant être livré en Inde.

Pendant ce temps, BAE a déclaré au point de vente que si les demandes de clients potentiels, y compris un certain nombre de pays d’Europe centrale, se transformaient en commandes réelles, elle pourrait fabriquer jusqu’à 500 nouvelles pièces M777.

Cependant, Mark Signorelli, vice-président du développement commercial chez BAE, a averti que l’intérêt ne se traduit pas toujours par de nouveaux contacts. Il a déclaré que le M777 ne pourrait être produit avec profit que si l’entreprise obtenait une commande d’au moins 150 unités au total.

Il a également noté que le conflit en Ukraine a démontré «l’efficacité et l’utilité d’une grande variété de systèmes d’artillerie.” Depuis le début des hostilités, Kiev a reçu au moins 170 M777, qui ont une portée allant jusqu’à 40 km et peuvent utiliser des obus guidés par GPS, de donateurs tels que les États-Unis, l’Australie et le Canada.

Selon un officier ukrainien interrogé par le WSJ, l’arme a marqué beaucoup de points auprès de l’armée de Kiev en raison de sa grande précision et de sa facilité d’utilisation, même en dépit d’une cadence de tir légèrement inférieure à celle de plusieurs de ses rivaux européens.

Les négociations rapportées sur la reprise de la production du M777 interviennent alors que l’Ukraine aurait demandé à l’Occident des armes de pointe, notamment des missiles à longue portée, des systèmes de défense aérienne Patriot, des avions de chasse F-16 et des M-1 Abrams et chars léopard.

Alors que les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine ont jusqu’à présent refusé de satisfaire ces demandes, ils ont fourni à Kiev des centaines de pièces d’artillerie et de munitions pour eux, ainsi que des dizaines de systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS). Selon Moscou, ce dernier a souvent été utilisé pour frapper des cibles civiles dans les zones contrôlées par la Russie.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre “pompage» L’Ukraine avec des armes, suggérant qu’une telle aide ne ferait que prolonger le conflit et infligerait davantage de destructions et de souffrances à la population du pays.