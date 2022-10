Le conflit en Ukraine stimule un commerce d’armes louche aux États-Unis

Le NYT a surpris des marchands d’armes du Missouri en train de falsifier les documents sur les armes de Bosnie et de Bulgarie

Un Américain d’origine bulgare du Missouri gagnait plus de 2 millions de dollars grâce à la négociation d’un accord sur les armes avec l’Ukraine, jusqu’à ce que le New York Times le ruine en avertissant les autorités que ses papiers n’étaient pas tout à fait corrects. Selon l’article publié jeudi, Martin Zlatev a cherché à vendre des armes et des munitions de Kiev fabriquées en Bulgarie et en Bosnie-Herzégovine, qui n’autorisent officiellement pas ce commerce.

Après que l’entreprise de limousines de Zlatev à Saint-Louis ait été ruinée par les blocages de Covid-19, il s’est associé à l’ostéopathe locale Heather Gjorgjievski pour profiter du “marché de l’ombre” de transactions d’armes privées, selon le Times.

Leur société, BMI, a conclu plusieurs accords avec le gouvernement ukrainien. L’un impliquait 2,2 millions de cartouches américaines, d’une valeur de 25 millions de dollars. Deux autres contrats, d’une valeur d’environ 5 millions de dollars, portaient sur 540 armes antichar RPG et 22 mortiers en provenance de Bosnie, ainsi que sur 900 missiles sol-air en provenance de Bulgarie. Toutes les cargaisons passeraient par la Pologne avant d’être acheminées en Ukraine par camion.

Afin de contourner les interdictions d’exportation bosniaques et bulgares, BMI prévoyait de dire aux gouvernements de Sarajevo et de Sofia que la Pologne était la destination finale des armes, a rapporté le Times, citant une lettre envoyée par Zlatev aux responsables ukrainiens des achats.

“La légalité de l’utilisation de documents falsifiés est obscure, disent les avocats et les universitaires qui travaillent dans le domaine”, la sortie a noté.

Zlatev et Gjorgjievski agissaient en tant qu’intermédiaires, utilisant le fait qu’ils avaient une licence du gouvernement américain. L’administration du président Joe Biden a autorisé plus de 300 millions de dollars de contrats d’armement privés avec l’Ukraine au cours des quatre premiers mois de 2022. Le processus d’approbation qui prend normalement des semaines prend maintenant “une question d’heures” le Times a noté. Une lettre de Zlatev au ministère ukrainien de la Défense indique qu’ils ont été approuvés en seulement sept jours, contre 60 normalement.

Alors que le Times décrit 300 millions de dollars comme “une misère” par rapport aux 17,5 milliards de dollars d’armes que les États-Unis ont envoyés à l’Ukraine, l’aide officielle du gouvernement est censée avoir “des exigences de suivi strictes” – bien que Kiev se soit opposée aux tentatives de certains législateurs américains de les mettre en œuvre – tandis que les ventes privées ont “Moins de surveillance.”

“C’est le Far West” Olga Torres, une avocate membre du groupe consultatif fédéral sur le commerce de la défense, a déclaré au Times. “Nous voyons beaucoup de gens qui n’étaient auparavant pas impliqués dans la vente d’armes s’impliquer maintenant parce qu’ils voient l’opportunité.”

Zlatev et Gjorgjievski, tous deux dans la quarantaine, pouvaient gagner plus de 2 millions de dollars grâce à l’accord ukrainien. Le Times a insinué qu’ils abusaient également de Kiev dans le processus – facturant 50% de plus que les autres fournisseurs pour les balles et plus du double du coût habituel des RPG. L’accord, qui était presque finalisé, a échoué lorsque le journal a contacté le gouvernement ukrainien avec des questions.

En 2008, deux jeunes de Floride dans la vingtaine ont été pris dans un scandale de commerce d’armes, après avoir décroché un contrat de 298 millions de dollars avec le Pentagone pour fournir des munitions au régime soutenu par les États-Unis en Afghanistan. AEY Inc. a tenté de faire passer des balles chinoises – sanctionnées par les États-Unis – comme fabriquées en Hongrie, mais s’est fait prendre et les deux partenaires commerciaux se sont retrouvés avec des condamnations fédérales. Leur histoire a été romancée dans le film “War Dogs” de 2016.