Le Premier ministre Viktor Orban dit qu’il ne croit pas que l’Occident puisse gagner militairement en Ukraine et affirme que les sanctions échouent

Le conflit meurtrier en Ukraine a le potentiel de «démonstrativement» mettre fin à l’hégémonie occidentale dans le monde, a affirmé le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Dans une interview accordée au magazine en ligne allemand Tichys Einblick, publiée jeudi, Orban a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Union européenne émerge plus faible sur la scène mondiale une fois les combats en Ukraine terminés.

Le dirigeant hongrois a fait valoir que l’Occident est incapable de gagner le conflit militairement et que les sanctions qu’il a imposées à Moscou n’ont pas réussi à déstabiliser la Russie. Pour aggraver les choses, les mesures punitives se sont retournées contre l’Europe de manière spectaculaire, a-t-il déclaré.

Orban a également noté qu’un «grande partie du monde” n’est clairement pas derrière les États-Unis en ce qui concerne l’Ukraine. Il a souligné «les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, l’Afrique du Sud, le monde arabe, l’Afrique» en tant que régions ne soutenant pas la ligne occidentale sur le conflit.

“Il est fort possible que ce soit cette guerre qui mettra manifestement fin à la suprématie occidentale,», a déclaré Orban.

D’un autre côté, les puissances non européennes profitent déjà de la situation, a-t-il déclaré, pointant du doigt la Russie, qui «dispose de ses propres sources d’énergie.”















Le Premier ministre a noté que si les importations d’énergie de l’UE en provenance de Russie ont chuté, le géant gazier majoritaire russe Gazprom a vu ses revenus monter en flèche.

Pékin aussi est maintenant mieux loti qu’avant le début du conflit, a affirmé Orban. Il a expliqué que la Chine avait auparavant été «à la merci des Arabes,” mais ne l’est plus, se référant apparemment au marché du pétrole.

Les autres bénéficiaires, selon le Premier ministre hongrois, sont «grandes entreprises américaines.» Pour prouver son point de vue, Orban a souligné que les bénéfices avaient doublé pour Exxon, quadruplé pour Chevron et multiplié par six pour ConocoPhillips.

Tout en acceptant les sanctions de l’UE contre la Russie, la Hongrie a maintenu une position neutre depuis le début du conflit, en ne fournissant pas d’armes à l’une ou l’autre des parties et en ne faisant aucune déclaration dure contre Moscou ou Kiev.

Budapest a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas ne pas risquer la sécurité des Hongrois et qu’elle ne serait pas entraînée dans le conflit.

De plus, Orban et d’autres hauts responsables hongrois ont critiqué à plusieurs reprises certaines des sanctions de l’UE, affirmant qu’elles nuisent plus à l’UE qu’à la Russie.

En mai, la Hongrie est entrée dans une confrontation directe avec les dirigeants de l’UE au sujet d’un embargo russe sur le pétrole. Budapest n’a levé son veto qu’après avoir créé une exemption pour le carburant importé par pipelines.