Justin Trudeau a promis qu’Ottawa, ainsi que les autres membres du G7, soutiendraient Kiev aussi longtemps qu’il le faudra.

Il faudra peut-être encore beaucoup de temps avant que le conflit militaire entre l’Ukraine et la Russie ne prenne fin, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a ajouté que son pays ainsi que les pays du G7 sont prêts à soutenir Kiev sur le long terme.

S’adressant aux journalistes en marge de la septième Assemblée du Fonds pour l’environnement mondial à Vancouver samedi, Trudeau a déclaré que les dirigeants du Groupe des Sept ont toujours su que la contre-offensive de l’Ukraine «allait être un long processus.»

« Il est certain que, d’après les conversations que nous avons eues au G7 et à l’OTAN, nous sommes prêts pour une guerre qui durera aussi longtemps qu’elle le faudra, car nous ne pouvons et ne devons pas laisser la Russie gagner. » il ajouta.

L’Ukraine a lancé début juin sa contre-offensive très médiatisée dans l’est et le sud du pays, mais n’a pas encore réalisé de progrès significatifs. De hauts responsables à Kiev, dont le président Vladimir Zelensky, ont reconnu que les choses avancent plus lentement que prévu.

Les médias occidentaux ont fait état de lourdes pertes parmi les forces ukrainiennes alors qu’elles tentaient de percer les défenses russes.

Le ministère russe de la Défense a affirmé plus tôt ce mois-ci que Kiev avait perdu plus de 43 000 militaires et près de 5 000 pièces d’équipement militaire depuis le début de la contre-offensive.

Le Wall Street Journal, citant des responsables anonymes à Washington, a rapporté jeudi qu’il était peu probable que les États-Unis donnent à l’Ukraine «n’importe où près du même niveau» d’aide militaire en 2024 par rapport à cette année.

Vendredi, Bloomberg a affirmé que les responsables européens s’inquiétaient de plus en plus du fait que le président américain Joe Biden pourrait «coup de coude« L’Ukraine vers des pourparlers de paix l’année prochaine.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien président russe Dmitri Medvedev, actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré sur Telegram que les hostilités entre la Russie et l’Ukraine pourraient s’éterniser pendant des années, voire des décennies.

Pour la Russie, c’est un «existentiel« C’est important, dit-il.

Il a ajouté que Moscou a «Nous n’avons pas le choix : soit nous détruirons leur régime politique hostile, soit l’Occident collectif finira par mettre la Russie en pièces.»

Il a également remis en question la volonté de l’Occident de continuer à soutenir Kiev sur le long terme, déclarant : «la guerre de quelqu’un d’autre devient tôt ou tard ennuyeuse, coûteuse et hors de propos.»

Depuis le début du conflit en février dernier, l’Occident soutient activement l’Ukraine en lui livrant des armes et des munitions. Moscou a prévenu que cette aide ne servirait qu’à prolonger l’effusion de sang, tout en risquant une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie.