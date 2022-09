Le conflit en Ukraine ne figure pas sur la liste des principales préoccupations des électeurs américains – sondage

Les Américains semblent plus préoccupés par l’inflation et la fraude électorale avant les élections de mi-mandat de novembre

Le conflit russo-ukrainien et d’autres histoires diffusées par les principaux médias américains n’ont apparemment pas réussi à toucher un nerf auprès de nombreux Américains, qui sont beaucoup plus préoccupés par des questions telles que les crimes violents et l’inflation à l’approche des élections législatives de mi-mandat en novembre, selon un sondage de premier plan. entreprise a révélé.

“L’éclairage au gaz des médias hérités a massivement échoué”, Rasmussen Reports a déclaré samedi, citant vote montrant une divergence entre les sujets les plus martelés par les médias câblés et les problèmes qui préoccupent les électeurs. La crise ukrainienne, en particulier, a été ignorée par de nombreux électeurs, ne se classant pas parmi les douze principaux problèmes et étant citée comme “très important” par seulement un Américain sur cinq.

En comparaison, 87 % des électeurs sont “concerné” et 56% sont “très concerné” sur les crimes violents, a rapporté Rasmussen. Parmi les autres principaux problèmes figurent la politique énergétique (87 % concernés et 54 % très concernés), les prix élevés de l’essence (86 % et 57 %), l’inflation (85 % et 57 %), l’économie (84 % et 55 %) et l’immigration clandestine. (84% et 54%).

Les autres 12 principaux problèmes se classent légèrement en dessous en termes de préoccupation globale, à 75-80%, mais certains d’entre eux enregistrent une forte préoccupation avec encore plus d’électeurs que les principaux sujets. Par exemple, la tricherie électorale et l’intégrité électorale sont très préoccupantes pour la plupart des Américains, à 60 % et 59 %, respectivement, soit le triple du niveau de forte inquiétude concernant l’Ukraine. Environ 58% des répondants au sondage de Rasmussen sont très préoccupés par les problèmes scolaires.

En revanche, les sujets médiatisés préoccupent beaucoup moins d’électeurs. Par exemple, Rasmussen a constaté que 65 % des électeurs sont préoccupés par le changement climatique, et seulement 38 % sont très préoccupés. L’enquête sur l’émeute du Capitole des États-Unis est importante pour 57 % des Américains et très importante pour seulement 41 %, bien que ses audiences aient été diffusées à la télévision aux heures de grande écoute. Comme le conflit en Ukraine, la pandémie de Covid-19 et les problèmes LGBTQ constituent une préoccupation majeure avec seulement environ un répondant sur cinq.

Les résultats peuvent être de bon augure pour les républicains à moyen terme, dans la mesure où d’autres sondages ont montré que les électeurs préfèrent le GOP aux démocrates pour faire face à des problèmes tels que la criminalité, l’économie, l’inflation et la sécurité des frontières. Le sondage de Rasmussen a fixé les républicains avec une avance de deux points à seulement 46 jours des élections.

Même parmi les Américains fortement préoccupés par la crise ukrainienne, tous ne sont pas favorables à la politique du président Joe Biden consistant à envoyer des milliards de dollars d’armes et d’autres aides à Kiev. Un sondage Rasmussen plus tôt cette semaine a montré que 42% des électeurs pensent que le conflit a affaibli la sécurité nationale des États-Unis.